Yeni Civic Hatchback e:HEV logosuyla gelecek

Honda, sedan versiyonun ardından 11'inci nesil Civic Hatchback modelini de tanıttı





Honda, Civic Hactback'in 11’inci neslini gün ışığına çıkardı. Yeni neslinde, hemen her detayı ile sedan kardeşinden farklı bir arka form sunan Civic Hatchback, özellikle stop grubu tasarımıyla farklılaşıyor. Otomobilin yeni neslinin ülkemizde standart olarak e:HEV logosuyla sunulacağı, yani hibrit motora sahip olacağı açıklanıyor. Hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV 2022 yılının sonbahar aylarından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Otomobilin Amerika pazarında 2.0 litrelik atmosferik ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneklerinin de olacağı, ayrıca sürüş keyfi bağımlıları için Sport ve Sport Touring versiyonlarında yeni geliştirilmiş bir 6-ileri manuel şanzıman seçeneği de sunacağı belirtiliyor. Civic Hatchback'in ülkemize de ithal edilecek e:HEV logolu versiyonu ise Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor.

Coupe benzeri bir form sunan yeni Civic Hatchback, tıpkı yeni Civic Sedan gibi temiz ve pürüzsüz bir dış tasarıma sahip. Yerine geçeceği modelden 35 mm daha uzun bir dingil mesafesine sahip olan Civic Hatchback'in A sütunları da 5 cm kadar geriye alınmış. Civic'in bagaj açıklığının da 4 cm arttığı belirtiliyor.

Hafif kompozit gövde yapısı ve yüzde 19 oranında iyileştirilmiş burulma sertliği otomobildeki önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Yol tutuş ve sürüş konforu için Civic Hatchback'in süspansiyon ve direksiyon ayarları da güncellenmiş.

Civic Hatchback'in kabini, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan sedan gövdeli Civic ile aynı tasarımı sunuyor. Mevcut modelden daha sade ve anlaşılır bir tasarıma sahip olan kabin, teknolojik açıdan da daha cömert. Apple CarPlay® ve Android Auto destekli yeni 7 inçlik renkli dokunmatik ekran yeni Civic Hatchback'te standart olarak sunulacakken, kablosuz Apple CarPlay® ve Android Auto entegrasyonu sunan 9 inçlik HD ekrana sahip daha gelişmiş bir multimedya sistemi de seçenekler arasında yer alıyor. Otomobilin Sport Touring versiyonunda 12 hoparlörlü Bose premium ses sistemi ve Qi uyumlu kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

Civic Hatchback'in güvenlik donanımları da geliştirilmiş. Travmatik beyin hasarı ve boyun yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmış yeni ön hava yastıkları ve arka koltuk yan hava yastıklarına sahip olan otomobil, standart olarak sunulan Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Düşük Hızda Fren Kontrolü ile güncellenmiş tek kameralı Honda Sensing® sistemiyle donatılmış.

Honda’nın e:TECHNOLOGY markası altında yer alan e:HEV logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olan e:HEV teknolojisini sunan Civic Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.



