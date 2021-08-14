VW'den Coupe formlu elektrikli SUV

Volkswagen'in coupe tasarıma sahip elektrikli SUV modeli ID.5 GTX Münih fuarında tanıtılacak

Volkswagen, elektrikli ID model ailesine sportif tasarımlı bir SUV ekliyor. ID.5 GTX adı verilen bu otomobil, 7 Eylül tarihinde IAA Münih otomobil fuarında sergilenecek. Fuara yaklaşık bir ay kala seri üretime yakın halinin kamuflajlı görselleri paylaşılan otomobil, zarif coupé silüetini, 497 km'lik elektrikli sürüş menziliyle bir araya getiriyor.

"Bir coupé kadar zarif, bir SUV kadar güçlü ve tamamen elektrikli" olarak tanımlanan ID.5 GTX, tıpkı markanın diğer elektriklileri gibi MEB platformu üzerine geliştirilmiş. Ön ve arka aksında birer adet elektrikli motora yer verilen ID.5 GTX, dört tekerlekten çekişli bir aktarmaya sahip. Tamamen bağlantılı bir otomobil olan ID.5 GTX'in Car2X teknolojisi ile donatıldığı ve güncellemeleri kablosuz olarak alabildiği açıklanıyor.

Coupe formlu SUV'nin model adındaki GTX uzantısı, markanın GTI, GTD ve GTE modellerinin sportiflik geleneğini elektrikli mobilite dünyasına transfer ediyor. Güçlü performans, üstün çekiş ve sportif kullanım gibi iddiaları olan ID.5 GTX'de 77 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalara yer verilmiş.



