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Volkswagen’in yeni station wagonu: Golf Variant

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Yeni Variant, selefinden daha fazla hacim, dinamik bir görünüm ve daha fazla dijital teknoloji sunuyor

Volkswagen’in yeni station wagonu: Golf Variant
 
Volkswagen, station wagon gövdeli Golf Variant'ı siyah plastik gövde panellerine ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Golf Alltrack ile birlikte tanıttı. 4633 mm'lik uzunluğu ve 2686 mm'lik dingil mesafesi selefinden 66 mm daha fazla olan yeni Variant, hem eskisine göre daha dinamik bir tasarıma hem de geniş bir iç hacme sahip. Artan dingil mesafesiyle birlikte arka koltuğunda 48 mm daha iyi bir diz mesafesi sunan Variant'ta 611 litrelik bir bagaj bulunuyor. Golf Variant, arka tamponun altındaki sensörler yardımıyla küçük bir ayak hareketiyle otomatik olarak açılan bagaj kapağını da opsiyon olarak sunuyor.
Volkswagen, Golf Variant'ın donanım paketlerini de yeniden yapılandırmış. Baz paket olan "Golf" versiyonunun üzerinde artık "Life", "Style" ve "R-Line" ekipman seviyeleri yer alıyor. Baz versiyonun standart özellikleri arasında; Şerit Asistanı, Acil Durum Frenleme Sistemli Ön Bölge Asistanı ve Yaya Algılama özelliği, yaklaşan araçlara karşı frenleme fonksiyonu, XDS elektronik diferansiyel kilidi, Car2X trafik tehlike uyarısı ve Anahtarsız Çalıştırma gibi güvenlik donanımları bulunuyor.
Golf Variant'ın kabini dijital teknolojilerle donatılmış. Otomobilde Dijital gösterge paneli, 8.25 inçlik dokunmatik ekranlı Composition çevrimiçi bilgi-eğlence sistemi, We Connect ve We Connect Plus çevrimiçi hizmetleri ve işlevleri, Air Care Climatronic otomatik klima ve Bluetooth telefon arayüzü gibi özellikler sunulmakta.
TDI ve TSI motor seçenekleri bulunan Golf Variant'ın motor gamında ayrıca 48V mild-hybrid teknolojisine sahip eTSI seçeneği de yer alıyor.
 
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