Volkswagen ID Roomzz üretime geçiyor

Casus fotoğraflarına bakılırsa Volkswagen, ID Roomzz konseptinin üretim versiyonunu çoktan test etmeye başladı ancak elimize geçen yeni bilgilere göre elektrikli SUV, sadece Çin pazarına özel olabilir - en azından ilk aşamada.







Autocar'a konuşan Volkswagen Binek Otomobil patronu Ralf Brandstätter, "Şu anda [ID Roomz'un] üzerinde çalışıyoruz ancak şimdilik kendisi Çin'e özel bir model. İleri aşamada başka pazarlarda da satılabilir fakat şu anda değerlendirme aşamasındayız." dedi.

2019 Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan ID Roomzz konsepti, Volkswagen'in %100 elektrikli ve üç sıra koltuklu SUV modelini temsil ediyordu. Diğer tüm ID modelleri gibi MEB platformundan yükselen otomobil ön ve arka aksa yerleştirilen iki elektrik motorundan besleniyordu. 225 kW (306 bg) güç üreten ID Roomz 6,6 saniyede 100 km/h hıza çıkabiliyordu. Azami hızı 180 km/h olan elektrikli SUV, 82 kWh'lik bataryasından WLTP normlarına göre 450 km menzil sunuyordu.

Konseptin kabini üst kalite ve adeta bir locayı andıran bir oturma düzeni sunuyordu ancak casus fotoğraflarında ID.6'nın daha geleneksel bir koltuk yerleşimine sahip olacağını gördük. Sergi aracındaki %100 otonom sürüş özelliklerinin de üretim versiyonunda kendini göstermesini beklemiyoruz.

ID.6, Volkswagen'in elektrikli otomobil yelpazesinde ID.4'ün üzerine yerleşecek. Tasarım olarak birbirlerine benzer olması beklenen ikilinin en büyük farkı, arka tarafa eklenen ekstra iki koltuk olacak.

Aslında ID.6'nın (ismi henüz kesin değil) Çin'e özel bir ürün olmasının sebebi markanın bu pazarda büyük otomobillere olan talepten emin olması. Volkswagen, ID.4 ile Amerika Birleşik Devletleri pazarında gözlem yaparak ID.6'yı daha global bir ürüne dönüştürebilir.

