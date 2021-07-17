Volkswagen, elektriklide Tesla'nın tahtını yıkma hedefinde

Elektrikli otomobillere olan talep arttıkça, bu pazar çok daha kıymetli hale geliyor. Şimdiden pek çok markanın rekabet gösterdiği segment içerisindeki en büyük pay hala Tesla'ya ait. Fakat Volkswagen, bu durumun oldukça kısa süre içerisinde değişeceğine inanıyor.

Markanın kısa vadedeki planlarının paylaşılacağı basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Wolfsburglu üretici, 2030 yılında satışlarının yarısının tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını bekliyor. Fakat henüz bu durum gerçekleşmeden önce Volkswagen, Tesla'nın tahtını yıkacağından emin. 2020 yılında satışların sadece yüzde 3'ünü kapsayan elektrikli otomobiller, 2025 yılında Volkswagen'in bu iddiasını gerçekleştirmesine yardım edecek.

VW CEO'su Herbert Diess: "Kendimize bir stratejik hedef koyduk ve bu hedef elektrikli otomobillerde piyasa lideri olabilmek. Tahminlerimizin tamamı gerçekleşmiş olduğu için belirlediğimiz yöne adım adım ilerlediğimizi söyleyebilirim."

Volkswagen'in uzun vadedeki planı ise tüm dünyada en çok satan EV üreticisi olabilmek. Marka, bu başarımı 2040 yılında gerçekleştirebileceğini öngörüyor. 2050 yılında ise Alman üreticinin karbon ayak izi tamamen silinmiş olacak.

Bu girişimlerin tamamını yeni platformu ile başarmak isteyen Volkswagen, süreç boyunca batarya teknolojilerine de yatırım yapacak. Bu yatırımlar sayesinde Avrupa'da tam altı adet batarya tesisi açılarak üretime başlanacak.

