Volkswagen elektrikli sedan konsepti: ID.AERO

Aerodinamik yapısıyla öne çıkan ID.AERO 2023 yılında Avrupa pazarına sunulacak



Volkswagen, elektrikli ID. model ailesine yeni bir seçenek daha ekliyor. ID.AERO adı verilen konsept, hem ID. ailesinin amiral gemisi hem de markanın ilk tamamen elektrikli sedan modeli olacak.

Üst orta sınıf sedan pazarında yer alacağı açıklanan yeni model; ilerici, şık ve aerodinamik tasarımının yanısıra, içeride sunduğu geniş ve ferah alan ile öne çıkıyor. Çin pazarı için 2023’ün ikinci yarısında pazara sunulması planlanan modelin, 2023 yılında Emden'de Avrupa pazarı için seri üretime başlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ID.AERO, 0,23'lük sürtünme katsayısı sunan zarif eğimli coupe tarzında tavan çizgisiyle bize markanın Arteon modelini hatırlatıyor. Düşük rüzgar direnciyle dikkat çeken otomobilin ön cephesi aerodinamik bir tasarım sunarken, türbin tasarımına sahip çift renkli sportif 22 inçlik jantlar da neredeyse aynı hizada olacak şekilde çamurluklara entegre edilmiş. Klasik kapı kolları yerini hava direncini daha da azaltan aydınlatmalı dokunmatik yüzeylere bırakıyor. Otomobilin aerodinamik siluetinin temelini arkaya doğru eğimli tavan çizgisi oluşturuyor.

Volkswagen'in modüler elektrikli platformu (MEB) üzerine geliştirilen aracın uzun aks mesafesi sayesinde sıradışı genişlikte bir iç mekan sunduğu açıklanıyor. MEB platformu, kompakt crossover'dan SUV'lara, minibüsten büyük hacimli sedana kadar farklı model tiplerinde kullanılabiliyor. MEB, ID. AERO ile ID. ailesinin orta sınıf sedan segmentine girişini müjdeliyor.

77 kWh’lik güce sahip bir lityum iyon batarya ile donatılan ID.AERO'nun 620 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunduğu belirtiliyor.

ÇİN ELEKTRİKLİDE VW İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Volkswagen, ACCELERATE stratejisinin bir parçası olarak Çin'de elektrikliye geçiş hamlesini hızlandırıyor. ID.3, ID.4 ve ID.6’dan sonra ID. AERO’nun seri üretim versiyonu, 2023’ün ikinci yarısında tamamen elektrikli dördüncü model olarak, Volkswagen’in Çin’deki ürün ailesine katılacak. Bölgesel stratejiye uygun olarak Volkswagen, Çin'de sürdürülebilir araçların lider tedarikçisi olmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar Çin'de satılan en az her iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor.

Volkswagen Binek Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı. 600 kilometreden fazla menzile sahip olacağı açıklanan model ayrıca son derece geniş bir yaşam alanı ve kaliteli bir iç mekanı sunuyor. Brandstätter; “ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak.” Dedi

