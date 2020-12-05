Volkswagen Amarok farklı bir tasarımla yollara çıkacak

Ford Ranger temelli Volkswagen Amarok farklı bir tasarımla gelecek
Volkswagen ve Ford'un imzaladığı anlaşmanın ilk meyvesi 2021 sonlarında gelecek. Ford Ranger temelli yeni Amarok'u tanıtmaya hazırlanan Alman marka, pick-up modelinin platform kardeşinden farklı görüneceğinivurguladı. Motoring.com.au'ya konuşan Volkswagen Avustralya'nın yöneticisi Michael Bartsch, Mercedes ve Nissan tarafından tek jenerasyon yaşayan X-Serisi hatasına düşmeyeceklerini belirtiyor.
Dünyanın birçok yerinde satılacak olan yeni Amarok için önemli pazarlardan birisi de Avustralya, bu yüzden Volkswagen yaklaşık 18 ay önce oradaki pick-up pazarını daha iyi anlamak adına bir tasarım ekibi görevlendirmiş. Ford Ranger'ın gelişiminde de önem taşıyan Avustralya'daki VW Grubu başkanı, Amarok ile Ranger'ın birbirinden bağımsız ürünler olacağını ve "amblem mühendisliği" sorununun yaşanmayacağının altını çiziyor.
Volkswagen, birkaç ay önce Ford ile ortaklık yapılmasaydı ikinci nesil Amarok'un gerçekleşmeyeceğini kabul etmişti. Bu yüzden Alman markanın kendi ürününü Ford amblemli modelden nasıl ayıracağını görmek ilginç olacak. Etrafta dolaşan iddialara göre iki pick-up da aynı güç ünitesini kullanacak. Motoring.com.au ise yelpazenin 2.0 litrelik çift turbolu dizel üniteye yeni bir 3.0 litrelik V6'nın eşlik edeceğini yazdı.
Aynı altyapı mimarisinden çıkış dolayısıyla iki modelin off-road karakterlerini ayırmak pek kolay olmayacak. Rivayete göre Volkswagen, dört silindirli turbo dizel motorundan 300 bg güç üretecek bir Amarok R geliştiriyor. Böylesi bir model, muhtemelen Ford RangerRaptor'ın Alman markadaki karşılığı olacaktır.
İkilinin arasındaki en büyük farkın tasarım olması bekleniyor ancak o konuda da eylül ayında konuşan Ford Avustralya başkanı Andrew Birkic'in "Volkswagen'in farklı olmayı nasıl başaracağı konusunda fikri olmadığını" söylediğini hatırlatmak lazım. Görünüşe göre iki pick-up tanıtılana kadar bu söylentilerin içinden çıkamayacağız.