Türkiye - Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi

30 Ekim 2021 Cumartesi günü KOK’un (Klasik Otomobil Kulübü Türkiye) düzenlediği, Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi 2. gününe uyandık.Sabah saat 9.00 da kalmakta olduğumuz otelden ayrılıp Zeytinburnunda ki start yerine gittik.İkinci günün startı Zeytinburnunda ki Fişekhanede idi. İlk gün sorun yaşayan birkaç otomobil dışında tüm klasik otomobiller ile birlikte start saatini beklemeye başladık. İlk güne göre daha sakin fakat yine heyecanlı bir start vardı. Start sakindi fakat hava oldukca rüzgarlı ve serindi.İlk gün toplam 4 sht (sabit hız testi) geçtikten sonra 5. Sht ye doğru yol almaya başladık. 5.sht, 6. sht, 7. sht ve 8. sht yi geçtikten sonra toplam 107 km yol gittik ve mola yeri ayni zamanda öğlen yemeğinin yeneceği Silivride ki Garden Restorant’a gittik. Orda özgürce uçan muhabbet kuşları ile birlikte güzel bir ortamda öğlen yemeğimizi yedik ve dinlendik.Öğlen yemeğinin ardından Restorant park yerinde tekrar start aldık. 9. sht, 10. sht, 11. sht ve 12. Sht da geçtikten sonra finish yeri olan, sabah start aldığımız Zeytinburnunda ki fişekhaneye doğru yol almaya başladık ve finishe geldiğimizde 112 km yol daha gitmiş olduk.İlk gün 72 km ve ikinci gün 219 km yol gittik İstanbul’da ve çevresinde. İkinci günün benim için en ilginç olanı ise bizde görmediğimiz demir yollarından otomobillerimizle birkaç defa üzerinden geçmemizdi.İkinci günün gecesinde ise Klasik Otomobil Kulübü Türkiye yöneticilerinin, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü adına ralliye 2 ekip olarak katılan bizler için düzenledikleri akşam yemeğine katıldık. Yemekte FIVA (Uluslararası Tarihi Araçlar Federasyonu) başkanı Tiddo ve eşi de vardı.Mercerdes-Benz Cumhuriyet Rallisi 31 Ekim 2021 Pazar gecesi Zeytinburnunda ki Fişekhane’de balo gecesi düzenlendi, akşam yemeği yendi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.Haftaya 6-7 Kasım 2021 Cumartesi günü düzenlenen XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi birinci günü.