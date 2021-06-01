Triumph TR7 Uğur Kıroğlu

Bu haftaki konuğumuz Uğur Kıroğlu ve klasik otomobili Triumph TR7.1974 yılında İngiltere’de üretilmeye başlayan, çift karbüratör ve 2000 cc motor gücüne sahip olan Triumph TR7, 1981 yılına kadar üretilmeye devam etti ve 1982 yılına kadar da satışları devam etti. Kıroğlu’nun Triumph olomobili de 1982 yılında satılanlardan. 2 kapılı, cabriolet ve spor bir otomobil olan Triumph TR7, günümüz araçlarına göre çok fazla yakıt tüketimine sahip olsa da döneminin otomobillerine kıyaslandığında uygun ölçü de bir yakıt tüketimine sahip.Uğur Kıroğlu’nun klasik otomobillere ve klasik otomobil organizasyonlarına ilgisi ilk olarak kulübümüzün düzenlediği 2015 yılının son rallisi olan 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisin de Mustafa Gültekin Bilin’in Co-Pilotu olarak başladı. İlk klasik rallisinde Austin Cambridge A50 ile kendi klasmanları’nın ( E Klasmanı) ikincisi oldular. Kıroğlu o yarıştan da önce klasik araç sahibi olmayı aklına koymuştu. Parçası kolay bulunabilen ve aynı zamanda klasik otomobil özelliklerine sahip otomobil arayışının zaman alacağının da farkındaydı.Klasik otomobil arayışları sürerken Mustafa Gültekin Bilin ile düzenli olarak klasik organizasyonlara katılmaya devam ediyorlardı. Bu sebepten dolayı Austin Cambridge A50, Uğur Kıroğlunda özel bir yeri vardır. Klasik otomobil arayışları ve klasik organizasyonlara katılmaya devam ederken Mustafa Gülteki Bilin, ikinci klasik otomobilini satmaya karar verir.Bu otomobillere olan merakından ve klasik otomobil arayışından dolayı hiç düşünmeden Triumph TR7’yi satın alır. İlk başlarda parça temini konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen Kıroğlu, İngiltere’de parçalarının bolca bulunmasından dolayı bu endişesinin de boşuna olduğunu kısa zamanda farkeder.Uğur Kıroğlu Triumph TR7 ile başından geçen bir anıyı da şöyle anlattı; Yaşlı bir araç kullanmanın bilinciyle, yolda bir gün sorun yaşayacağımı da az çok tahmin ediyordum. Karşılaşmayı beklediğim bu sorun da aracı satın almamdan birkaç gün sonra Bellapais köyüne giderken başıma geldi. Yokuşu tırmanmaya başladığım esnada otomobilimin yavaşlamaya başladığını hissettim ancak motorun çalışması ve gaza tepki vermesinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Yavaş da olsa köyün otoparkına ulaşmayı başardım.Otomobilimin her tarafını durup kontrol ettiğimde sol ön frenin takılı kaldığını, jantın üzerindeki yüksek sıcaklıktan anladım. Akşam vakti olduğu için makinistime ulaşamıyordum. O an yapacak bir şey olmadığını anlayınca da gelmişken birşeyler yiyelim dedik arkadaşımla. Bu kararı almamızda Bellapaisin eşsiz akşam havası çok etkili oldu. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra frenin açılıp açılmadığını kontrol etmek için bir daha otomobilimin yanına gittim. Soğumadan ötürü fren açıldığını gördüğümde çok sevindim.Günün sonunda yaşadığım bu ufak aksaklık güzel bir vakit geçirmeme nasip olmuştu. Bu yaşamış olduğum fren sorununu makinistimin çözmesi kolay olmadı. Bu sorunu çözdükten sonra düzenli olarak servis ve bakımlarını da yaptırdığım otomobilimi, haftada en az bir kere de yola çıkarmayı ihmal etmemekteyim.Klasik Yolculuk’ta haftaya 9 Ekim 2011(Pazar) tarihinde yapılan 2. Master Klasik Otomobil Rallisi