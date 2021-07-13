Toyota Celica Oğuz Kavaz

Oğuz Kavaz ilk Toyota Celica’yı 2014 yılında Wv Polo arabasını verip almış. 94 model olan bu Celica’yı da alma sebebi spor bir arabaya sahip olma tutkusuymuş.Oğuz Kavaz sonradan bir tutkuya dönen Toyota Celica sevdasını şöyle anlatıyor: Babamın sayesinde 2004 model Volkswagen Polo otomobilin sahibiydim fakat, aklımda da hep bir spor araba sahibi olma isdeği vardı. İnternet sitelerinde gezinirken ayni galeride iki adet Toyota Celica olduğunu gördüm. Hem aradığım gibi bir spor araba, hem de kısıtlı bütçeme uygundu.Birtanesi kırmızı otomatik vitez, bir diyeri ise gri ve düz vitezdi. Polo arabamı içine verip 94 model gri düz vitezi aldım. İlk 3 ay sorunsuz sürdüğüm otomobilim üçüncü aydan sonra vitez sorunları çıkarmaya başladı. Bunun sebebi ise düz vitez diye aldığım otomobilimin önceden otomatik vitezden düz viteze çevrilmiş olması ve birçok parçasının uydurma olmasıydı. Makinistlerle birlikte uzun süre sorunlarını halletmek için uğraştım fakat bir türlü olmadı. Aldığım galeriye geri gidip üst verecek param olmadığını ve otomobilimi kırmızı otomatik olanla takas edip edemeyeceğimi sordum.Galeri sahibi hiç itiraz etmeden olabileceğini söyledi ve böylece ikinci Toyota Celicamı almış oldum. 2 yıl boyunca bu otomobilimi kullandım. Otomobilimi seviyordum fakat kaporta sorunları vardı ve birde otomatik olmasından hiç memnun değildim. Bir abim 94 model bir Toyota Celicası olduğunu ve satmak isdediğini söyledi.Benim otomobilime masraf yapacağıma bunu ben almalıyım diye düşündüm ve kabul edebileceğini tahmin etmediğim bir teklif yaptım. Celicayı satmak isteyen kişi ayni arabayı içine almazdı tabiki. Ona ancak ayda 1000 tl ödeyebileceğimi söyledim ve kabul etdi. Çok şaşırmıştım ve böylece 2017 yılında iki tane Toyota Celicam oldu. Üçüncü kez ayni otomobili aldığım için babam bayağı kızmıştı. Bu otomobilim hala daha kullanmakta olduğum 2.0 motor 3. Jenerasyon 178 hp olan Toyota Celica idi.Çok samimi bir arkadaşım bana otomatik olanını satıp satmaycağımı sordu. Satma niyetim yoktu fakat iki otomobilin külfetini de çekecek maddi durumum da yoktu. Diğer otomobili aldığım şekilde ayda 1000 tl ye istemeye istemeye arkadaşıma otomatik olanı sattım. Böylece parayı, sattığım kişiden alıp satın aldığım kişiye ödüyordum.Toyota Celica dendiğinde arkadaşlarım ve beni bilen kişilerin aklına hemen ben geliyorum. Bu alışverişler, tamirler, sorunlar derken bayağı Toyota Celica ustası oldum. Şuanda elimde nerdeysa bir araç yapacak kadar yedek parçam da mevcut.Otomobilim 25 yılını doldurur doldurmaz klasik kaydını yaptırdım ve etkinliklere katılmaya başladım. En son kulübümüzün düzenlediği 4. City Mall Klasik Slalom Yarışına katıldım ve çok güzel zamanlar geçirdim.Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başhakemi İlker Yatman.