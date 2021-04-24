Touareg’in alternatifi: Volkswagen Talagon

Volkswagen, 2019'un Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'ında bir SUV konsepti getirmişti. Aradan geçen iki yılın ardından tekrar Çin'deki fuara dönen Alman üretici, bu kez bu konseptin üretim versiyonu ile karşımızda. Markanın tüm SUV modelleri gibi ismi "T" harfi ile başlayan Talagon, MQB platformu ile üretilen en büyük SUV olarak tarihe geçecek.



Tam 5.152 milimetre uzunluğa; 2.002 milimetre genişliğe ve 1.795 milimetre yüksekliğe sahip olan canavar, 2.980 milimetrelik aks aralığı ile de sınıfının en iyileri arasında. Talagon'dan daha büyük olan modeller arasında Chevrolet Tahoe, Lincoln Navigator ve Rolls-Royce Cullinan gibi isimler bulunuyor.

Volkswagen'in Çin'deki ortağı FAW ile birlikte üretilecek Talagon, MQB Evo platformunu kullanacak. Üç sıralı koltuk ile gelecek bu devasa SUV, 6 ya da 7 koltuklu olarak satın alınabilecek.

Dış tasarımında standart Volkswagen dokunuşlarını görebildiğimiz aracın kabini ise, SUV kardeşlerinin aksine, Golf'ü andıran bir tasarıma sahip. Tablet tipi bir bilgi eğlence sistemi kullanan model, çift ekranlı bir kuruluma sahip.

Volkswagen'in yaptığı açıklamaya göre aracın en yüksek donanım paketi, 2.5 litrelik turbolu V6 motor ile gelecek. 300 bg güç ve 500 Nm tork üretebilecek bu ünite, 4Motion AWD sistemi ile eşleştiriliyor. Buna ek olarak model 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman seçeneğine sahip.

Talagon, Çinli kullanıcıların beğenisine sunulacak bir SUV olacak. Volkswagen'in bu etkinlikte sadece Talagon'u değil, pek çok yeni SUV'yi de tanıttığını hatırlatalım