Rolls-Royce'tan rekor satış

2021 yılı pek çok marka için pek de iyi geçmedi. Çip krizinin beraberinde getirdiği üretim sıkıntıları markaların satış rakamlarını da düşürdü. Fakat pek çok niş ve lüks marka, oldukça şaşırtıcı pozitif rakamlar açıklamayı sürdürüyor. Bentley, Volvo ve Lotus'un ardından pozitif bir yıl geçiren bir diğer marka Rolls-Royce oldu.



Geçtiğimiz yıl boyunca İngiliz üretici toplamda 5.586 adet otomobil satmayı başarmış. Bu rakam geleneksel üreticiler baz alındığında çok düşük geliyor olsa da Rolls-Royce'un 117 yıllık tarihinde bir ilk. Hatta üreticinin verilerine göre 2021 yılında Çin, Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde yüzde 49'luk yükselişler yaşanarak rekor kıran satışlar gerçekleştirilmiş.

Satış rakamlarının ve bölgelerin detayına çok fazla girmeyen üretici, en çok Ghost ve Cullinan satışı gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Buna ek olarak yılın son dönemlerinde Phantom da ciddi bir satış başarısı göstermiş. Markanın ikinci el sisteminin de bu yıl içerisinde büyük başarı elde ettiği ve rekor kıran seviyelere ulaştığı resmen açıklandı.

CEO Torsten Muller-Otvos: "2021 yılı Rolls-Royce Motor Cars'ın tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir yıl oldu. Son 12 yıl boyunca hem tarihimizin en iyi satışını gerçekleştirdik hem de Black Badge ailemizin en yeni ürününü tanıttık. Her zaman olduğu gibi Rolls-Royce tutkunlarına en iyi hizmeti ve sadakati vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

