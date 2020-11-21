Renault’un şirin crossoveri: Kiger

Günümüz otomotiv sektörünün dört bir yanını crossover ve SUV modeller çevirmiş durumda

Öyle ki neredeyse piyasadaki 40. yaşına girecek olan bazı sedan modeller bile bu değişimi geçiriyor. Bu trendin en yeni üyesi ise Renault Kiger olacak.

Bildiğiniz üzere Japonya'da kei adı verilen bir segment mevcut. Japon hükümetinin belirlediği kurallara göre uzunluğu 3.4 metreden kısa olan araçlar daha az vergiler ödüyor. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan'da alınan "4 metreden kısa araçlarda düşük vergi" kararı da bu bölgede ilginç bir segment yaratma yolunda adım adım ilerliyor.

Geçtiğimiz ay bu segmente hızlı bir giriş yapan Nissan'ın yeni modeli Magnite'a yakından bakmıştık. Bugün karşımızda ortaklığın bir diğer parçası olan Renault'nunKiger adını verdiği crossover modeli bulunuyor. Şu anda baktığınız model bir konsept olsa da Renault, üretim versiyonunun da benzer bir tasarıma sahip olacağının sözünü verdi.

2021 yılında çıkış yapması planlanan Kiger, Renault'nun Hindistan'daki diğer temsilcilerinden olan Kwid'in üstüne yerleşecek. Fransız üretici özellikle son 3 senedir bu bölgedeki pazar payını büyütmek adına önemli adımlar atıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi konsept model, üretim versiyonuna ışık tutuyor. Ayrık far takımları ile dikkat çekecek olan Kiger'ın, konsept modeldeki ilginç kapı kollarını da geleneksel tasarımlar ile değiştireceğine inanıyoruz.

Şimdilik aracın kabini hakkında elimizde net bir bilgi yok. Öte yandan yaşam alanındaki detayların Kwid'den alınabileceğini tahmin etmek güç değil. Aracın derisinin altında ise Magnite'ın da kullandığı CMF-A+ platformu bulunacak.

Platform kardeşlerinin aynı motor seçeneklerini kullanacağını da belirtelim. Yani Kiger'ın kaputunun altında 1.0 litrelik atmosferik bir motor ve bu motorun turbolu versiyonu bulunacak. Atmosferik versiyonun manuel şanzıman ile, turbolu versiyonun ise opsiyonel CVT şanzımanı ile satılacağı da resmen açıklandı.

Şimdilik sadece Hindistan'a özel olacak modelin başka pazarlara açılabileceği de söyleniyor.

