Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not

Yeni Elektrikli Renault Megane E-Tech 100'e EuroNCAP'ten tam not aldı



Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız almayı başararak ne kadar güvenilir olduğunu ispatladı. Tamamen elektrikli Yeni Megane E-Tech, toplam 7 hava yastığı ile donatılan bir hayli güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %88 ve korunmasız yol kullanıcıları için %65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için ise %79 puan aldı.

EuroNCAP tarafından değerlendirilen başka unsurlar da vardı. Bunların arasında, yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ön camında bir QR kodu bulunuyor ki bundan biraz daha detaylı bahsetmek isteriz. Bu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı. Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlayabiliyor. Böylelikle de olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf edilmesi söz konusu olabiliyor.

İtfaiyeci Erişimi ve QR kodu, Reanult araçlarını kullananlar için optimum güvenliği üst seviyeye çıkaran noktalardan yalnızca birkaçı. Zira kullanıcıların ve iş yerindeki çalışanların güvenliğinin sağlamak, Renault Grubu’nun "Renaulution" stratejisinin bir parçası olarak uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Politikasının (KSS, ekolojik geçiş ve kapsayıcılıkla birlikte) üç temel unsurundan biri olarak öne çıkıyor.



