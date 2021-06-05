Renault Arkana'da iki farklı hibrit versiyon

Arkana, artık E-TECH hibrit versiyon ve 12V mikro hibrit teknolojili 1.3 TCe seçeceği de sunacak





Renault'nun coupe formlu SUV modeli Arkana, artık daha çevreci ve ekonomik versiyonlara da sahip. Otomobildeki E-TECH 145 versiyonun yanı sıra motor gamına 12V mikro hibrit teknolojili 1.3 TCe 160 benzinli seçenek de eklendi. Lansmanından bu yana Avrupa’da daha şimdiden 10 binden fazla alıcı bulan modele gelen yeni motor seçenekleri bu başarıyı daha da ileri taşımaya yardımcı olacak.

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Renault Arkana'nın E-TECH 145 hibrit motor seçeneği ile maksimum sürüş keyfi sunduğu açıklanıyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm avantajlarını sağlıyor. Bu versiyon, tamamen elektrikli modda şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80’ine ulaşılabilirken, kullanım koşullarına bağlı olarak tam elektrikli sürüş menzili 3 km’yi bulabiliyor. Renault Arkana, E-TECH hibrit sistemini arka aksında barındırıyor. Böylece kompakt yapısı sayesinde içten yanmalı versiyonlarla aynı iç hacmi sunuyor.

Doğrudan Formula 1 araçlarından uyarlanan devrim niteliği taşıyan E-TECH teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72'lik SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde, Arkana E-TECH Hibrit sadece 4.8 lt/100 km tüketim ve 108 g/km CO2 emisyonuna sahip.

E-TECH 145 hibrit motora ek olarak Renault Arkana 1.3 TCe benzinli ürün gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunarak, ekonomi, esneklik ve sürüş keyfini bir araya getiriyor. Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun ardından, Arkana modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli motor eklendi. Bu yeni versiyondaki 160 beygirlik 1.3 litrelik motor sadece 5,7 l/100km tüketim ve 130g/km CO2 emisyon değerleri sunuyor. Ortalama yakıt tüketimini %8 ve CO2 emisyonlarını %8,5 azaltan 12V mikro hibrit teknolojisi, yakıt ekonomisine gözle görülür bir katkı sunuyor.

Renault Arkana aynı zamanda tüm TCe 140 ve 160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile (my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu işlev, 30 ile 140 km/sa hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.



