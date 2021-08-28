Range Rover Sport SVR Ultimate yenilendi

Land Rover markasının en hızlı ve en güçlü SUV'si sadece 141.000 dolar



Upuzun ismiyle ve dudak uçuklatan fiyatıyla Land Rover Range Rover Sport SVR Ultimate aramıza katıldı. Aracın yüksek fiyat etiketinin yanı sıra, birçok bölümünde görsel düzenlemeleri yapıldı. Aracın rengi üç farklı tonun birleşiminden oluşuyor; Ligurian Black Satin, Marl Grey Gloss ve Maya Blue Gloss. Aynı zamanda hangi rengi seçerseniz seçin, aracın tavanı Narvik Black isimli renkte olacak.

Aracın SVR versiyonunda, kaputundaki ve bagaj kapağındaki “Range Rover” yazısının siyah renginin kenarını beyazla süslendi. Otomobilde, karbon fiber bir kaputa, 22 inçlik beş kollu jantlara ve siyah fren kaliperlerine sahip. Aynı zamanda Narvik Black tonu yan ayna kapaklarında, ön ızgaralarda ve diğer alanlarda da var.

Aracın kapılarını açtığınız da ilk göreceğiniz şey muhtemelen SV Bespoke krom kaplama olacak ve bu durum, aracın sıradan bir Range Rover Sport olmadığını hatırlatacak. Windsor deri kaplamalı performans koltukları bulunan araç, Ebony ve Sirrus temasını gururla yansıtıyor. Araçta aynı zamanda Aydınlatmalı kapı eşiği ve siyah eloksallı vites değiştirme kulakçıkları da bulunuyor.

Kaputun altında hiçbir değişiklik yapılmadı. İngiliz üretici bu modelinde tasarımın yanı sıra güce de önem verdi. Araç, 582 bg'lik güç ve 700 Nm tork üretebilen, 5.0 litrelik süperşarjlı V8 motora sahip. 0-100 km/sa sürate 4.5 saniyede ulaşan model, 283 km/sa maksimum sürate ulaşabiliyor.

Aracın BMW kaynaklı çift turboşarjlı 4.4 litrelik V8 motora geçiş yapacağından bahsetmiştik. X5 M / X6 M Competition modellerinde bulunan motorun gelişimine bakılırsa, önceki Range Rover Sport modellerine göre daha güçlü bir araç görebiliriz.



