Range Rover, artık daha da lüks

Range Rover, yeni donanım seçeneğiyle her zamankinden daha da lüks



Land Rover, Range Rover modelinin SVAutobiography ve SVAutobiography Dynamic adlı versiyonlarını bir adım daha ileriye taşıyan ve Ultimate isim takısını alan iki yeni versiyonunu tanıttı. Bu iki yeni versiyonun, an itibariyle Range Rover'ın en lüks versiyonları olarak yerlerini aldıklarını söyleyebiliriz.

SVAutobiography Ultimate versiyonlarına dıştan bakıldığı zaman, yeni satin yeşil rengi ve siyah tavanı ile ayırt edebiliyoruz. Aracın detayları ise bakır renginde seçilmiş. Ayrıca kaput ve bagaj üzerinde yer alan parlak siyah Range Rover amblemleri bu versiyonların ayırt edici diğer bir farkı oluyor.

Bunlara ek olarak koltuk kafalıklarında SV yazıları, kapı eşiklerinde aydınlatmalı "Ultimate Edition" yazısı gibi farklar da bulunuyor. İç mekandaki özel bir başka dokunuş ise vites kontrolcüsünün hemen ardında yer alan "SV Bespoke Ultimate Edition" yazılı kısım oluyor. Land Rover, SVAutobiography Ultimate adlı bu yeni versiyonun 5.0 litrelik süperşarjlı V8 motor ve P400e adlı plug-in hibrit motor ile alınabileceğini belirtiyor.

Bu uzun aks mesafeli yeni amiral gemisi versiyonda elektrikli olarak kapanabilen arka kapılar, "business class" yatırılabilir arka koltuklar, 1.2 metrelik arka ayak mesafesi, masaj özellikli ısıtmalı ve soğutmalı arka koltuklar, ayak ve baldır dayama bölmeleri gibi birçok üst düzey konfor donanımı yer alıyor. Ayrıca iki arka koltuğun ortasından geçen bir orta konsol da bulunuyor. Bu orta konsol kapsamında mini bir buzdolabı ve açılabilir 2 adet ufak masa da görülüyor.

Bu iki yeni lüks versiyondan SVAutobiography Dynamic'e gelecek olursak da bu versiyonun biraz daha sürücü odaklı olduğunu görüyoruz. Bu versiyon, sadece V8 motor ve standart aks mesafesi ile alınabiliyor. Aracın süspansiyon ve direksiyon sistemi de dinamik bir sürüş için ayarlanmış. Bu versiyonda havalı süspansiyon sisteminin 8 mm kadar daha alçak ayarlanabildiğini de öğreniyoruz.

Bu versiyonda virajlarda savrulmayı önleyen Dynamic Response sistemi, 22 inç'lik 5 kollu alaşımlı jantlar, koyu gri renkli detaylar, kırmızı renkli direksiyon arkası şanzıman kulakçıkları gibi şeyler yer alıyor. Land Rover, her iki versiyonda da tavsiye edilen birer seçenek sunmasına ek olarak, bu tavsiyeye uymak istemeyen müşterilere çok farklı kişiselleştirme imkanları sunuyor.

Range Rover'ı her zamankinden daha da lüks yapan bu versiyonlardan SVAutobiography Dynamic'in İngiltere başlangıç fiyatı 147.000 GBP (İngiliz Sterlini) olarak belirlenmişken, uzun aks mesafeli SVAutobiography V8'in 183.000 GBP'den başladığını görüyoruz. Ayrıca son olarak yeni nesil Range Rover'ın geliştirme çalışmalarının devam ettiğini de belirtmiş olalım.