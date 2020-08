Porsche Panamera makyajlandı

Panamera'da görsel dokunuşlarla birlikte, şasi, kontrol ve motor optimizasyonları da yapılmış







Porsche’nin dört kapılı modeli Panamera makyajlanarak daha taze görünüme ve keskin hatlara kavuştu. Bu operasyonla birlikte şasi ve kontrol sistemleri de elden geçirilen Panamera'nın üç odalı havalı süspansiyonları, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM), Porsche Tork Yönlendirme Sistemi (PTV Plus) ve Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC Sport) de her bir model için optimize edilmiş. Panamera'nın model ailesine ayrıca performans odaklı yeni bir hibrit model eklenmiş.

Makyajlı Panamera modellerinde; yenii hava girişlerine, geniş yan soğutma açıklıklarına ve tek çubuklu aydınlatma modülüne sahip, önceden opsiyonel olarak sunulan Sport Design ön taraf seçeneği artık standart olarak sunuluyor. Panamera Turbo S modelinin tamamen yenilenen ön tarafı, yatay olarak birleşen ve bu sayede otomobilin genişliğini ön plana çıkaran daha geniş yan hava giriş kanalları ve dış mekandaki yeni tasarlanmış unsurlarla farklılık kazanıyor.

Arkada yer alan yenilenmiş ışık şeridi artık adapte edilmiş kontür ile birlikte bagaj bölmesi kapağı üzerinde kesintisiz olarak yanıyor. Bu sayede, yeni tasarlanmış iki LED arka ışık kümesi arasında bir bağlantı sağlanıyor. Yeni karartılmış özel tasarım dinamik arka ışık kümeleri GTS modellerinde standart olarak sunuluyor. Üç adet yeni 20 ve 21 inçlik jant seçeneğinin de eklenmesiyle birlikte toplamda artık 10 farklı dış tasarım seçeneği mevcut.

Panamera'nın teknolojik özellikleri de geliştirilmiş. Porsche İletişim Yönetimi (PCM) kapsamında; geliştirilmiş Sesli Pilot çevrimiçi ses kontrol sistemi, güncel yol işaretleri, tehlike bilgileri için Risk Radarı ve kablosuz Apple® CarPlay gibi ekstra dijital fonksiyonlar yer alıyor. Panamera artık standart olarak sunulan, yol işareti tanımaya sahip Şerit Takip Asistanının yanı sıra, Gece Görüşü Desteği, Şerit Değiştirme Asistanı, PDLS Plus ile LED matrix farlar, Çevre Görüş Kamerası ile Park Desteği ve Head-up gösterge gibi geniş kapsamlı yenilikçi aydınlatma ve yardım destekleri de sunuyor.

Panamera ailesinin en güçlüsü olan Turbo S, 630 bg ile sınıfında en iyi performansını sunma iddiasına sahip. 820 Nm tork değerine sahip yeni Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 bg daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork sunuyor. Panamera Turbo S, Sport Plus modundayken 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin 4 litrelik çift turbolu V8 motoru, otomobilin 315 km/s’lik maksimum hıza ulaşabilmesi için kapsamlı bir şekilde yenilenmiş.

Panamera GTS modelindeki çift turbolu V8 motor da optimize edilmiş. Yeni Panamera GTS 480 bg ve 620 Nm güç değerleriyle bir önceki versiyonuna göre 20 bg daha fazla güç üretiyor. Asimetrik olarak konumlandırılmış arka susturucuların yer aldığı yeni standart spor egzoz sistemi sayesinde de geleneksel V8 sesi artık daha fazla ön planda.

Makyajlı Panamera ve Panamera 4 modelleri ise tüm pazarlarda, önceki modellerden aşina olunan 2.9 litre çift turbolu V6 motor ile donatılmış. 330 bg ve 450 Nm üreten otomobilin performansında bir değişiklik olmadığı açıklanmakta.