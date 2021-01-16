Porsche, Boxster modelinin 25.yılına özel bir versiyon

Porsche'nin orijinal yani ilk Boxster modelini tanıtmasının üzerinden de 25 yıl çabucak geçti. Çünkü 986 kodlu Boxster, 2.5 litrelik 6 silindirli boxer motoruyla 1996 yılında Avrupa'da piyasaya çıkmıştı. Bu motorun ürettiği güç ise sadece 201 beygir idi.



Boxster'ın 25.yaşını kutlamak isteyen Porsche de bu aracın son nesline, "Boxster 25" adını verdiği özel bir versiyon getirdi. Aracın sadece görünümüne etki eden bu versiyon, 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Boxster konseptinden ilham almış.

Bunlara: bakır renkli yan ve ön hava girişleri, amblemler, jantlar ve diğer bazı detayları örnek verebiliriz. Bunların dışında alüminyum görünümlü yakıt depo kapağı, parlak egzoz çıkışları ve siyah ön cam çerçevesi gibi tasarım detaylarını araçta görüyoruz.

İç mekanda ise bordo renkli deri kaplamalar görülüyor. Aracın kumaş tavanı da bordo renkte seçilmiş. Torpido, gösterge paneli gibi çeşitli kısımlarda da Boxster 25 yazılarını görmek mümkün. Ayrıca yolcu tarafında, bu aracın 1.250 adet toplam üretimden kaçıncı adet olduğunu gösteren bir yazı da görülüyor.

Dış renk olarak gümüş, siyah ve metalik beyazın seçilebildiği araçta iç mekanın bordo renge ek olarak siyah da seçilebileceği belirtiliyor. Tüm Boxster 25'lerin GTS 4.0 modeli üzerine hazırlandığını da öğreniyoru. Bu modeller 6 silindirli boxer motorlarından 394 beygir güç üretiyorlar ve çift kavramalı otomatik veya 6 ileri manuel şanzıman ile alınabiliyorlar. Boxster 25 adlı bu özel serinin başlangıç fiyatı ise 98.600$ olarak belirlenmiş.

