banner583
banner590
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
18 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
14 0
 
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
68 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
111 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
127 0
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
15 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
143 0
banner529
banner570

Porsche, Boxster modelinin 25.yılına özel bir versiyon

banner476

Porsche'nin orijinal yani ilk Boxster modelini tanıtmasının üzerinden de 25 yıl çabucak geçti. Çünkü 986 kodlu Boxster, 2.5 litrelik 6 silindirli boxer motoruyla 1996 yılında Avrupa'da piyasaya çıkmıştı. Bu motorun ürettiği güç ise sadece 201 beygir idi.

Porsche, Boxster modelinin 25.yılına özel bir versiyon
banner601
 
Boxster'ın 25.yaşını kutlamak isteyen Porsche de bu aracın son nesline, "Boxster 25" adını verdiği özel bir versiyon getirdi. Aracın sadece görünümüne etki eden bu versiyon, 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Boxster konseptinden ilham almış.
Bunlara: bakır renkli yan ve ön hava girişleri, amblemler, jantlar ve diğer bazı detayları örnek verebiliriz. Bunların dışında alüminyum görünümlü yakıt depo kapağı, parlak egzoz çıkışları ve siyah ön cam çerçevesi gibi tasarım detaylarını araçta görüyoruz.
İç mekanda ise bordo renkli deri kaplamalar görülüyor. Aracın kumaş tavanı da bordo renkte seçilmiş. Torpido, gösterge paneli gibi çeşitli kısımlarda da Boxster 25 yazılarını görmek mümkün. Ayrıca yolcu tarafında, bu aracın 1.250 adet toplam üretimden kaçıncı adet olduğunu gösteren bir yazı da görülüyor.
Dış renk olarak gümüş, siyah ve metalik beyazın seçilebildiği araçta iç mekanın bordo renge ek olarak siyah da seçilebileceği belirtiliyor. Tüm Boxster 25'lerin GTS 4.0 modeli üzerine hazırlandığını da öğreniyoru. Bu modeller 6 silindirli boxer motorlarından 394 beygir güç üretiyorlar ve çift kavramalı otomatik veya 6 ileri manuel şanzıman ile alınabiliyorlar. Boxster 25 adlı bu özel serinin başlangıç fiyatı ise 98.600$ olarak belirlenmiş.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.