Porsche 718 Cayman GT4 RS diğerlerine göre daha hırçın

Şu anda Porsche 718 ailesinin en tepesinde yer alan Cayman GT4, giriş fiyatı olarak 911 bölgesine giriş yapmış durumda. 7 ileri PDK opsiyonu ile ağabeyinden 3.210 $ (günümüz kuruyla yaklaşık 23.691 TL) pahalı olmayı başaran ateşli 718, yakın zamanda daha da güçlü bir versiyona kavuşacak: 718 Cayman GT4 RS.
GT4'ün lansmanından sadece bir ay sonra basın mensuplarında konuşan Boxer motor gelişim yöneticisi Markus Baumann, ileri aşamada pist için aero güncellemeleri taşıyan "RS" türevinin ipucunu vermişti. Temmuz 2019'da çıkan söylentiler üzerinden neredeyse 1,5 sene geçti ancak hâlâ 718 Cayman GT4 RS'i görmedik. En azından casuslarımız, bekleyişi kolaylaştıracak kareler yakalamayı başarmışlar.
718 Cayman ailesinin amiral gemisi olarak tanımlanan GT4 RS, tahmin edeceğiniz üzere aerodinamik güncellemeleri ile öne çıkıyor. Aynı prototipi daha önce yeni 911 GT3 ile birlikte test yaparken görmüştük. Galeriye ekim ayında çekilen ancak daha yeni paylaşılan Nürburgring fotoğraflarını da ekledik.
İlk bakışta kamuflajsız gibi görünse de Porsche mühendisleri, 718 Cayman GT4 RS prototipinin ön bölümüne ufak gizleme çalışmaları uygulamış. Dikkat çekici arka kanat haricinde merkezi kilitli tek bijon, RS'i normal GT4'ten ayırıyor. Egzoz borularının da daha agresif bir dizayn taşıdığını söyleyebiliriz fakat difüzöre pek dokunulmamış gibi görünüyor.
718 Cayman GT4'te 420 bg güç üreten atmosferik 4.0 Boxer motor, RS takısı ile beraber çıtayı 500 bg'e yaklaştıracak. Porsche, ekstra güç ve aerodinamik güncellemelerin yanı sıra süspansiyon ve frenleri de elden geçirecek.
Tüm bunlar ile 718 Cayman GT4 RS'in fiyatının Amerika Birleşik Devletleri'nde 130.000 $ seviyesine çıkması bekleniyor. Aynı paraya 6.000 $ değerinde opsiyonla donatılmış bir 992 nesli 911 Carrera 4S'in de alınabildiğini not edelim.
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