Picasso, her biri 820.000 euro başlangıç ​​fiyatı olan 660 LMS'den sadece 21 adet üretecek.

Picasso 660 LMS yalnızca 980 kilo



İsviçreli bir ​​süper otomobil şirketi olan Picasso Automotive, ilk üretim modelini bu yıl Haziran ayında ortaya çıkarma vaadini yerine getirerek 660 LMS'yi tanıttı. Kendisi, ilk kez geçen yıl Ocak ayında tanıtılan PS-01 prototipinin üretim versiyonu olarak geliyor. Araç, Top Marques Monaco'daki özel bir önizleme etkinliği sırasında görücüye çıktı ki, sipariş için artık hazır ve nazır.

Aşağıdaki galeride inceleyebileceğiniz fotoğraflar, Picasso Automotive'nin San Vittore'daki fabrikasında sıfırdan tasarlanmış ve üretilmiş bir performans otomobilinin ta kendisidir. Markanın iddiasına göre, kendisi "eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde” karbon fiber ve alüminyum karışımı kullanıyor ve ultra hafif bir platform üzerinde geliyor. Otomobil üreticisi, gövdenin iki tarafının şimdiye kadar bir otomobil için yapılmış en uzun karbon fiber panele sahip olduğunun altını çiziyor. Bu arada unutmadan geçmeyelim, 660 LMS tartıda yalnızca 980 kilogram geliyor.

Picasso, bu güzellik abidesini tasarlarken hem günlük kullanımda hem de pistte iç mekanı oldukça ön plana aldı. Alcantara kaplı karbon fiber direksiyon bizim burada en sevdiğimiz nokta oldu diyebiliriz.

660 LMS, rekabetçi motorlar geliştiren ve üreten bir İtalyan şirketi olan Autotecnica Motori tarafından sağlanan 3.0 litrelik çift turbo V6 motoru kullanıyor. Altı silindirli değirmen, Picasso'ya özel olarak geliştirildi ve 666 beygir gücünün yanında 720 Nm tork üretmesini sağladı. Güç, altı vitesli sıralı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere aktarılıyor.

660 LMS'nin aerodinamik paketi, büyük bir spoiler'ı, manuel olarak çalıştırılan arka kanadı ve devasa boyuttaki bir difüzörden oluşuyor. Bu kurulum, saatte 315 kilometre maksimum hız yapmayı sağlarken, Pirelli P Zero Trofeo R lastikleri ile 19 inç ön ve 20 inç arka tekerlekler kullanmayı ihmal etmiyor.

Picasso, her biri 820.000 euro başlangıç ​​fiyatı olan 660 LMS'den sadece 21 adet üretecek. Haberimizin sonlarına doğru gelirken, önümüzdeki yılın ikinci yarısı için planlanan üretim ve teslimatlarla birlikte sipariş defterlerinin çoktan açıldığını belirtelim.

