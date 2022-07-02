Peugeot model gamı 408 ile genişledi

Peugeot'nun yepyeni modeli 408, crossover detaylarını fastback şıklığıyla kombine ediyor

Peugeot, ürün gamını yepyeni modeli 408 ile genişletiyor. Fastback formlu bir crossover olan 408’in 2023 yılının başında yollara çıkması planlanıyor. Öncelikle Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde üretimine başlanacak olan yeni model, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Chengdu fabrikasında üretilecek. Peugeot 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle yollara çıkacak.

EMP2 platformu üzerine geliştirilen 408, 4.690 mm uzunluğu, 1.859 mm genişliği ve 2.787 mm dingil mesafesiyle C segmentinin limitlerini zorluyor. 1480 mm’lik yüksekliği ve en üst versiyonda sunulan 20 inçlik jantları ise otomobile dinamik bir görünüm kazandırmakta. Uzun dingil mesafesi 408’in arka koltuğunda geniş bir yaşama alanını beraberinde getirmiş. Bu bölümde 188 mm’lik iddialı bir diz mesafesi sunan otomobil, ayrıca 536 litre hacminde oldukça geniş bir bagaja da sahip.

Üç pençeli LED stoplar, uzun ve yatay motor kaputu ve aslan dişi formlu LED gündüz farları gibi markanın güncel tasarım detaylarını taşıyan 408, matrix LED teknolojisine sahip ince ve keskin farlarıyla da kendinden emin bir görünüm sunuyor. Peugeot 408'in profili, dinamizmi güçlendirmek üzere tasarlanan siyah ve gövde renginde parçaların ayrım çizgisiyle vurgulanıyor. Tavan çizgisinin arkası özellikle aerodinamik açıdan büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hava akışı mükemmel bir aerodinamik koridor oluşturan iki “kedi kulağı” tarafından bagaj kapağı spoylerine doğru yönlendirilerek optimize edilmiş.

Yeni nesil Peugeot i-Cockpit® ile donatılan 408’in kabinindeki yeni bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect’in ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından yeni standartlar belirlediği açıklanıyor. Peugeot i-Connect Advanced, üst düzey bilgi-eğlence deneyimi vaat ediyor. Güçlü ve verimli TomTom bağlantılı navigasyonun haritası 10 inçlik dijital göstergenin tamamında görüntüleniyor. Sistem “kablosuz”, yani havadan bağlantı ile güncelleniyor. “OK PEUGEOT” doğal dil ses tanıma, güvenliği artırıyor ve tüm bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor.

408’in kompakt direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneğinin AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan yeni 408, zengin koltuk ayar seçenekleri sunuyor. Koltuklar sürücü için 2 hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılabiliyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alkantara, kabartmalı deri ve renkli napa olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor. GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamit renkli iplikle süsleniyor.

Peugeot 408’in PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 versiyonu 150 bg güce sahip PureTech benzinli motor ile 81 kW güce sahip elektrikli motoru; PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 versiyonu ise 180 bg güce sahip PureTech benzinli motorla 81 kW güce sahip elektrikli motoru kombine ediyor. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Bu versiyonlar, lityum-iyon batarya ile 12,4 kWh kapasiteye sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. 7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor.

