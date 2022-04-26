Paris Sokaklarındaki Klasikler

Paris sokaklarında gezerken her köşeden bir klasik otomobil çıkar karşınıza.Bu klasik otomobiller özellikle yerli olan Renault 4 ve Citroen 2 CV’lerdir. Renault ve Citroen dışında da klasik otomobiller var elbet Paris sokaklarında.Bu otomobiller arasında ençok dikkatimi çeken ise FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) mekezinin önünde gördüğüm Facel Vega idi. Facel 1939-1964 yılları arasında üretilen bir Fransız markası idi.Facel kısa ömründe 2900 adet el yapımı otomobil üretti. Benim Paris sokaklarında gördüğüm Facel Vega modeli ise 1958-1964 yılları arasında üretildi. Bu model V8 olarak 6.4, 5.9 ve 6.3 litre olarak ve sadece 156 adet üretildi.Yina ayni yerde gördüğüm bir diğer efsane klasik otomobil ise Citroen DS idi. 1955-1975 yılları arasında üretilen DS, 20 yılda 1.5 milyom üretildi. Citroen DS futuristic ve aerodinamik karoser dizayn ve hidropnömatik yükseklik ayarlı süspansiyon sistemi gibi yaratıcı teknolojisiyle dikkat çekmişti.Paris sokaklarında nostaljik bir gezinti yapmak isterseniz, saatlik şöferi ile birlikte kiralayabileceğiniz Renault 4 ve Citroen 2CV gibi otomobiller bulabilirsiniz. Ayrıca klasik motosikletler ile de Retro Tur yapabilirsiniz.Haftaya 24.04.2022 Pazar günü gerçekleşen 5. City Mall AVM Sergi – Slalom – Drift etkinliği.