Ülkemizin önde gelen iş insanlarından; klasik otomobil tutkunu Oğuz Özyalçın'ın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi yoğun ilgi ile 10 Ekim 2021 Pazara günü Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması 7.5 Limited Edition olarak gerçekleştirildi.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Üyeleri, sosyal yaşamın önde gelen isimleri, iş ve dernek yaşamının etkili isimleri ve Özyalçın Şirketler Grup personelinin yoğun katılımı ile ülkemizin tarihi mekanı Bellapais Manastırı’nda ilgili etkinlik gerçekleşti.Katılımcılar ilk durak olarak saat 11.00’de Özyalçın Şirketi tarafından inşa edilen Bellapais Köşkleri’nde buluşarak; konuklara özel olarak hazırlanan Kıbrıs kültürünü yansıtan fotoğraf köşesinde anı fotoğraflarını çektirdikten sonra zeytin fidanları hediye edilerek etkinlik alanı Bellapais Manastırı’na gidildi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulüp Başkanı olarak ben ve eski başkanlarımızdan, yönetim kurulu üyesi Semavi Aşık, Oğuz Özyalçın’ın kızları Yağmur Özyalçın, Yaprak Özyalçın ve değerli eşi Eser Özyalçın’a bu anlamlı etkinlik için teşekkür plaketlerini taktim ettik.Semavi Aşık; değerli iş insanı ve klasik otomobil tutkunu Oğuz Özyalçın’ı anarak, Özyalçın’ın kızlarına ve eşine geleneksel hale gelen bu anlamlı etkinliği her geçen yıl daha da geliştirerek ve en güzel şekilde klasik otomobil sevenleri bir araya getirdikleri için teşekkür etti.Aşık; özellikle anı hediyesi olarak takdim edilen zeytin fidanları ile bu topraklarda zeytin ağacı gibi güçlü bir şekilde kök salarak; zeytin gibi üretken ve verimli bir ülke ve birey olunması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Özyalçın Şirketler Grubu’na ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkürlerini sunarak, rahmetli Oğuz Özyalçın’ı anarak konuşmasına başladı.Pandemi kuralları çerçevesinde özellikle ülkemizin en önemli tarihi mekanı Bellapais Manastırı’nda klasik araçların sergilendiği bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti.Etkinlikte konuklara Kıbrıs kültürüne yönelik izaz ikramlar sunulup, Kıbrıs şarkılarından oluşan müzik dinletisi, Kıbrıs’a özgü iskemle yapımı ve toplu anı fotoğrafı ile ‘Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition’ sona erdi.Haftaya Mehmet Topel ve klasik otomobili BMW 316 E30.