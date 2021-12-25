Nissan 370Z, özel bir konseptle geliyor





Nissan, içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında Z'yi ABD pazarında piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki günlerde Tokyo Auto Salon'a gelecek olan arkadan çekişli coupe, çeşitli konfigürasyonlarda ve ayrıca tek seferlik bir konsept otomobil olarak kendisine yer bulacak. Bu özel versiyonun görüntüleri henüz yayınlanmasa da, yapılacak değişikliklerin oldukça ses getireceğini düşünüyoruz.

Kulislerde konuşulanlara göre, bu tek seferlik konsept, daha önce görüşmemiş dış tasarım ögelerine sahip olacak. Yine konuşulanlara göre Tokyo Auto Salon 2022'ye daha performans odaklı bir Nismo versiyonu gelecekti ama öyle görünüyor ki bu yaşanmayacak.

Nissan, tıpkı yukarıda belirttiğimiz gibi, aracın dış tasarım olarak çok iddialı bir şekilde geleceğinin arkasında duruyor. 2023 Z'nin güç aktarma organlarında bir değişiklik olur mu? Bunu konuşmak için şu an erken. Hali hazırda, çift turbo 3.0 litrelik V6 motoruyla, 405 beygir gücü ve 475 Nm tork üretiyor kendisi.

Görünüşe göre Nissan, etkinlikte sadece yeni Z'yi göstermeyecek. Onun yanında, yenilenen performans canavarı GT500'ü de koyacak. Bitmedi, GT-R Nismo özel sürümü ile, en son Caravan tipi birkaç konsept de olacak. Ayrıca Nismo'ya özel Note Aura, bir çift özel konsept, Ariya elektrikli crossover ve Columbia Sportswear Japan Co. ile oluşturulan Kicks Columbia özel de bizi bekliyor olacak.

Tokyo Auto Salon 2022, 14-16 Ocak tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

