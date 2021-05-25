Mitsubishi Colt Galant Sigma Salih Avcı

Bu haftaki konuğumuz Salih Avcı ve klasik otomobili Mitsubishi Colt Galant Sigma.

Bu haftaki konuğumuz Salih Avcı ve klasik otomobili Mitsubishi Colt Galant Sigma.1978 Model Mitsubishi Colt Galant Sigma 1600 GL otomobildeki motorunun en büyük özelliği camshart, yani time (makine) kayışı koptuğu zaman makineye hiçbir zarar gelmemesidir. Ayrıca bir diğer özelliği ise o yıllarda arabalarda olmayan ve Mitsubishi firmasının dünyada ilk kez olarak kullandığı sessiz şaft sistemidir. Şaft vites kutusu çıkış milinden alınan hareketi difransiyele iletebilmek için kullanılan ara mile denir. Diferansiyel ise iki tekerlek arasındaki devir dengesini sağlayan parçadır.Mitsubishi Colt Galant Sigma aile arabası olmasına rağmen, zamanın güçlü otomobillerinden olmasından dolayı bazı ülkelerde rally ve polis arabası olarak da kullanıldı. Hatta bu otomobil Evoların atası olarak da bilinmektedir.Dünyaca ünlü sanatçı, aktör, yönetmen, yapımcı, hareket koreografi olan Jackie Chan 1980’li yıllarda çevirdiği bazı filmlerde de ayni araçtan kullanmıştır. Grend Theft Auto : Vice City, Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlanan, 2002 aksiyon-macera temalı oyunda da Mitsubishi Colt Galant Sigma kullanılmıştır.Otomobil 1985 yılında Salih Avcı’nın babası Selçuk Avcı İngiltere’den alıp getirtmiş ve 36 yıldan beridir de sadece Avcı ailesi tarafından kullanılmış. Büyük baba Salih Avcı, Şehit Hüseyin Ruso Orta Okulu Müdürü iken bir müddet bu otomobili kullanmış. Ayrıca torun Salih Avcı da otomobil sürmeyi bu araçta öğrenmiş. Tam bir aile yadigarı olan Galant Sigma Avcı ailesinin adeta bir üyesi olmuş. Torun Salih Avcı araç ile ilgili güzel bir çok anısından ve en ilginçlerinden birtanesini de şöyle anlattı; Yaklaşık 20 yıl önce Girne’nin batısında bulunan Vasilya köyüne bir tanıdığımızın evine misafirliğe gitmiştik. Otomobili Büyük babam kullanmaktaydı. Köyden geri dönerken önümüze çok büyük bir kara yılan çıktı. Yılan o kadar bir büyüktü ki neredeyse yolu boydan boya kaplıyordu. Yılanı öldürmemek için yolun içinde durduk ve yılanın yolu geçmesini bekledik . Diğer otomobildeki kişiler ise durduğumuz için bize teşekkür ettiler. Çocukken yaşadığım bu olayı güzel bir anı olarak hiç unutmadım.Haftaya konuğumuz Uğur Kıroğlu ve klasik otomobili Triumph TR7.