Mini JCW resmen elektrikleniyor

14 Ekim'de BMW iNext'in fragmanında ilk kez görebildiğimiz Mini John Cooper Works Electric, sonunda resmen tanıtıldı. Sıfır emisyonlu JCW modelinin geliştirme sürecine girdiğini açıklayan Mini, bizle prototiplerin ilk fotoğraflarını da paylaştı.



Şimdilik aracın detaylarına girmekten çekinen üretici, "elektrikli John Cooper Works modelleri için bir sonraki adıma girdiğini" de ifade etmekten geri durmuyor. JCW'nun kendileri için oldukça önemli olacağını açıklayan İngiliz marka, Mini'nin geleceğinde elektriğin gücünün bulunduğundan emin.

Gösterilen prototip yoğun şekilde kamuflajlanmış olsa da ortada pek de fazla sürpriz bulunmadığını söylemek gerek. İlk bakışta bile standart JCW GP ile Cooper SE'nin karışımı gibi görünen model, EV modellere özgü kapalı ızgarası ve JCW ailesine özgü devasa arka kanadı ile dikkat çekecek.

Mini'nin ilk EV modeli 185 bg güç ve 270 Nmtork üretebiliyordu. 0-100 km/sa hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayabilen model, 150 km/sa gibi oldukça yeterli bir azami hıza sahip. Elektrikli JCW'nun bu rakamların üstüne çıkmasını bekliyoruz fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz araç hakkında net performans verileri paylaşılmadı.

JCW'nun elektrikli kardeşinin, batarya konusunda da gelişmesini beklemek yanlış olmaz. Bildiğiniz üzere Cooper SE, 32.6 kWh'lık bataryası ile ancak 177 kilometrelik menzil sunabiliyor.

