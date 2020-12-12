MINI'den ev konforunda bir konsept

MINI, farklı bir tasarım ve yepyeni bir iç mekan vizyonu sunan Vision Urbanaut konseptini tanıttı



MINI, markaya has tasarım çizgisinin dışına çıkan çok farklı bir form ve yepyeni bir iç mekan vizyonu sunan tamamen elektrikli MINI Vision Urbanaut konseptini #NEXTGen 2020’de sahneye çıkardı. Otomobilin içinde yolcularına adeta ev konforu yaşatmayı hedefleyen ve sunduğu geniş yaşam alanını çevreci bir yaklaşımla birleştiren MINI Vision Urbanaut, "Chill", "Wanderlust" ve "Vibe" isimli üç farklı MINI moduna sahip. MINI Vision Urbanaut, “Chill” modu soluklanmaya ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmaya odaklanırken, “Wanderlust” yolculuk tutkusunu, “Vibe” ise insanlarla iyi vakit geçirilecek anları merkezine taşıyor. Bu benzersiz deneyimler, sürdürülebilir malzemeler ve tamamen elektrikli bir motor ile birleştirilmiş.

MINI Vision Urbanaut, bir otomobil için oldukça sıra dışı kabul edilebilecek bir iç mekan vizyonunu tamamen yenilikçi bir tasarım diliyle hayata geçiriyor. Toplam uzunluğu 4,46 metreye ulaşan MINI Vision Urbanaut, çeşitli şekillerde kullanılabilen aynı zamanda hareket kolaylığı sağlayan bir iç mekan sunuyor. Bunun için tasarımcılar, dış cepheyi geliştirmeden önce ev mobilyaları, ahşap modeller ve artırılmış gerçeklikten faydalanarak geniş bir iç mekan deneyimi yaratmış.

MINI Vision Urbanaut'un iç mekanı, yolculuğa çıkmak için gereken en ideal ortamı sağlarken, seçilen hedefe vardıktan sonra, sadece birkaç basit dokunuşla keyifli bir oturma odasına dönüşebiliyor. Yolcuların, kabine otomobilin yan tarafındaki büyük bir sürgülü kapıdan girdiği MINI Vision Urbanaut’ın sürücü tarafında ya da ön yolcu tarafında başka bir kapı yer almıyor.

Esnek dört koltuk düzeni, MINI Vision Urbanaut'un ferah iç mekanının temelini oluşturuyor. Ön koltuklar arkaya dönebilecek şekilde tasarlanırken, arkadaki geniş koltuk yüzeyi için koltuk arkalıkları manuel olarak hareket ettirilebiliyor. Otomobil hareketsizken, gösterge paneli alçalıyor ve sürücü alanı rahat bir divan haline geliyor. Buna ek olarak, otomobil durduğunda ön cam, balkonda oturuyor hissini verebilmek için yukarı doğru açılabiliyor. Kabinin arka bölümünde yer alan loş ışıklı aydınlatmalı alan ise daha sessiz ve konforlu bir ortam yaratarak, sakin bir köşede günün yorgunluğundan uzaklaşılmasını sağlıyor.

İşleri mümkün olduğunca sadeleştirme ilkesiyle hareket eden tasarımcılar, sezgisel kullanıcı arayüzü çözümleriyle anahtar veya düğmeler gibi konvansiyonel kontrolleri ortadan kaldırarak hem elektronik sistemlere tam uyumlu bir bağlantı sağlamış hem de minimalist ve rahat bir iç mekan yaratmış. MINI Vision Urbanaut deneyim dünyasının en önemli parçasını oluşturan MINI Token, otomobilin ortasındaki masada yer alan üç farklı yuvadan birine yerleştirildiğinde üç MINI modundan biri aktive edilmiş oluyor. MINI Token, kullanıcıların tercih edeceği koku, ortam aydınlatması, müzik gibi farklı senaryoların yapılandırılması için programlanabiliyor.

MINI Vision Urbanaut'un ön tarafı, geçmiş ve geleceği birleştiren MINI tasarımının da evrimini temsil ediyor. Oluklu bir alüminyum yapının altına yerleştirilen farlar yalnızca açıldığı zaman görünürken, çok renkli dinamik matris tasarımları sayesinde farklı grafikler oluşturabiliyor.

MINI Vision Urbanaut, soğuma gerektiren bir içten yanmalı motora sahip olmadığından, ızgarası otonom sürüş için akıllı bir panel görevi üstleniyor. Ön farlarda olduğu gibi işlenmiş alüminyum kapaklarının arkasındaki çok renkli dinamik matris stoplar, çeşitli sürüş modlarında farklı görünümler sunabiliyor.

Kaynakların sorumlu kullanımı gözetilerek tasarlanmış olan MINI Vision Urbanaut yalnızca dış ve iç tasarımdaki bileşenlerin sayısını azaltmakla kalmıyor aynı zamanda gösterge paneli / divan gibi ikili işlevlerin etkinleştirilmesiyle de malzeme tasarrufu sağlıyor. İç mekanda rahatlığı ve kaliteyi artırmak için deri ve krom yerine örme kumaş gibi sürdürülebilir malzemelerin tercih edildiği MINI Vision Urbanaut’un direksiyon simidi ve zemin bölümlerinde ise mantar kullanılıyor.

