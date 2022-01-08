Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor

Mercedes Vision EQXX, 1000 km menzili ile geleceğe ışık tutuyor. Aerodinamik yapısı ve batarya teknolojisiyle 1000 km'lik menzile ulaşıyor



Aylarca süren teaser sürecinin ardından Mercedes-Benz Vision EQXX konsepti sonunda karşımıza çıktı. Otomotiv dünyasının bir süre yeni gözdesi olacak modelin üretim versiyonu da yolda.

EQXX'in en dikkat çekici özelliği, tek şarj ile 1.000 kilometre menzil katedebilmesi. Bu menzil ile birlikte neredeyse tüm Ege kıyı şeridini dolaşarak Antalya'ya gitmeniz mümkün. Hatta gelecek EQXX sahiplerine (!)

İşin ilginç yanı ise Mercedes'in henüz EQXX'in batarya kapasitesini duyurmamış olması. Fakat bildiğimiz kadarıyla bu rakam 100 kWh'in altında -ki bu durum daha da merak uyandırıcı. Çünkü Alman marka batarya konusunda adeta sınıf atlamış gibi görünüyor. EQS'teki batarya modülüne göre yüzde 50 daha küçük olacak olan bu yeni ünite, yüzde 30 oranında da daha hafif olacak.

Gücünü 201 bg güç üretebilen bir elektrikli motordan alacak olan modelin ana odağı tabii ki tasarruf olacak. Bu sebeple Alman mühendisler üniteyi oldukça efektif bir hale getirmiş. Öyle ki üretilen enerjinin yüzde 95'i doğrudan lastikler ile buluşabiliyor.

Daha önce "güneşin gücü" ifadeleri ile bizlere bazı mesajlar veren Mercedes, aracın tavanına 117 hücreli bir güneş paneli yerleştirmiş. Bu panel, aracın elektrikli aksamının tamamına enerji sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Yani klima sistemi, bilgi eğlence ekranı ve buna benzer elektronik aksam tamamen güneş enerjisi kullanacak. Doğru zamanlarda sistemin 25 kilometre kadar tasarruf yarattığı ifade ediliyor.

Fotoğraflara bakıldığında devasa görünen model aslında çok da büyük değil. 4.630 mm uzunluğa ve 2.800 mm aks aralığına sahip olan model, güncel C-Serisi'nin bile altında kalıyor. Fakat buna rağmen EV dünyasına kıyasla çok daha hafif (1.750 kg) bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

Aracın bu denli yüksek menzile sahip olmasının bir diğer nedeni de sadece 0.18 olarak ölçülen sürtünme katsayısı. Oldukça pürüzsüz ve akışkan bir gövde yapısına sahip olan model, bolca yeni teknoloji ile de aerodinamik gücünü yükseltmiş. Örneğin EQXX'in arkasında kullanılan hava perdeleri, akışın tekerlekten ve gövde üzerinden düzensiz ayrılmasının önüne geçiyor. Bir nevi havayı yırtıyor EQXX...

Kabin içerisine adım attığınızda ise sizleri bir A-sütunundan diğerine uzanan bir ekran karşılıyor. 8K çözünürlüğe sahip bu teknolojik harika, üç boyutlu navigasyon sistemi sayesinde uydu görüntülerini ekranınıza yansıtabiliyor.



