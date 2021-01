Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA

GLA'nın elektrikli kardeşi önümüzdeki aylarda daha güçlü türevlerine merhaba diyecek



2019 yılında casuslarımız sayesinde Mercedes Benz'in elektrikli kompakt crossover modelini ilk kez görme fırsatımız olmuştu. Fotoğraflardan birkaç gün sonra Alman markadan resmi açıklama gelmiş, "EQA" adını alacak bu modelin 12 ay içerisinde tanıtılacağı açıklanmıştı. 2020 yılını geride bıraktığımız ilk günleri değerlendiren marka, sözünü tutarak EQA'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi.

Batarya gücüyle çalışan yüksek sürüşlü model, Mercedes'in "EQ" adını verdiği elektrikli ailesinin giriş versiyonu olacak. Stuttgartlı üreticinin Avrupa'da resmen satışa sunacağı ilk elektrikli olacak olan EQA, bahar aylarında resmen üretime girmiş olacak.

Aramıza katılacak ilk EQA modeli, 250 takısı ile dikkat çekecek. Tek motora sahip olan model 190 bg güç üretebiliyor. 66.5 kWh'lık lityum iyon batarya paketi sayesinde 486 kilometre menzil sunacak araç, ilerleyen günlerde daha performanslı versiyonlara kavuşacak. Bu versiyonlara geçmeden önce açıklanan menzilin çok daha az güvenilir olan NEDC döngüsü ile test edildiğini belirtmekte fayda görüyoruz.

Performanslı versiyonlar ise çok daha dikkat çekici. Çift motorlu bir versiyonun yolda olduğunu ifade eden Mercedes, bu aracın 270 bg güç üretebileceğini ve 500 kilometre menzil ile geleceğini belirtiyor.

EQA'in ortalama tüketiminin ise 100 kilometrede 15.7 kWh olduğunu ifade edelim. Modelin, kendi segmentinde bile bu kadar az tüketime sahip olmasının nedeni ise 0.28 olarak ölçülen sürtünme katsayısı.

EQA'in görsel anlamda içten yanmalı motora sahip kardeşi GLA'yı andırdığını görebiliyoruz. Mercedes, GLA'dan yola çıkılarak tasarlanan elektrikli otomobilin kendine has bir dizayna sahip olması için elinden geleni yapmış. İki modeli direkt olarak ayırt etmemizi sağlayan ilk detay tabii ki EQA'in ihtiyacı olmayan ızgara tasarımı oluyor.

Kabin içerisinde ise bu farklılıkları görmek bir hayli zor. Yine de Alman mühendisler buraya da elektrikli otomobilin karakterini belli edecek detaylar eklemeyi unutmamış. Donanım seviyesine göre değişecek detaylar arasında döşemeler ve dekorasyonlar bulunuyor. İç mekandaki mavi dokunuşlar aracın elektrikli olduğunu temsil ederken bu renk klima ızgaralarının içerisinde de karşımıza çıkıyor.

EQA; standart olarak uzun far asistanlı LED ön farlar, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans ışıklandırma, park kamerası ve deri direksiyon donanımları ile geliyor. Electric Art ve AMG Line isimli iki farklı tasarım paketine sahip olan model, ilerleyen günlerde The Night Package isimli özel bir donanım paketine de sahip olacak.