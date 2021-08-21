Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain görücüye çıktı

Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain, casuslarımızla yaşadığı hareketli günlerin ardından resmen tanıtıldı. Standart olarak AWD sürüş ile gelen otomobil, yerden yüksek yapısı ile crossover'lardan bıkan kullanıcılara hitap edecek.



Model, standart C-Serisi Estate modelinden tam 40 milimetre kadar daha yükseltilmiş durumda. Ön süspansiyonda değişime giden Mercedes, bu sistemi eskisinden daha güçlü hale getirmiş. Offroad modunda otomobil arazi odaklı hale gelirken, Offroad+ modunda otomatik olarak yokuş aşağı hız kontrol sistemini açıyor. Böylece yüksek yokuşlardan inerken çok problem yaşamıyorsunuz.

Aracı ile gerçekten arazi keşfine çıkmak isteyenler için Mercedes, üç adet güçlü LED'den oluşan Digital Light System isimli teknolojisini opsiyon listesine ekleyecek. Bu sistem, kullanıcı offroad modlarından herhangi birini açtığında devreye girecek ve sadece 50 km/sa hıza kadar çalışacak.

All-Terrain takılı C-Serisi, M254 kodlu 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli ya da OM 654 M kodlu 2.0 litrelik dört silindirli turbodizel motor seçenekleri ile gelecek. Her iki motor da başlangıç jeneratörü görevi gören yarı hibrit teknoloji ile donatılmış durumda.

Dışarıdan bakıldığında modelin ızgarasının, standart modellere göre çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Dikey elemanlar ile süslenmiş ızgaranın tam ortasında bulunan logoyu ise her iki köşesindeki hava kanalları kontrol ediyor.

Tabii ki bu modelin bir station wagon olduğunu unutmamak gerek. Yani araziden döndüğünüzde geniş ailenizin eşyalarını kolaylıkla taşıyabilmeli C-Serisi All-Terrain. Koltuklar dik haldeyken sunduğu 490 litrelik bagaj hacmi ile bunu başarabildiğini söyleyelim. Koltuklar kapandığında ise tam 1.510 litrelik bir hacim sunuyor model arka kısmında.

Bilgi eğlence sistemi standart verilere ek olarak yaklaşma, uzaklaşma ve direksiyon açılarını gösteriyor. Sistemin buna ek olarak aracın koordinatlarını gösterdiğini ve bir pusulaya sahip olduğunu da belirtelim.

