banner583
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
14 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
9 0
 
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
214 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
9 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
30 0
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
20 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
75 0
banner661

Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain görücüye çıktı

banner476

Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain, casuslarımızla yaşadığı hareketli günlerin ardından resmen tanıtıldı. Standart olarak AWD sürüş ile gelen otomobil, yerden yüksek yapısı ile crossover'lardan bıkan kullanıcılara hitap edecek.

banner666
Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain görücüye çıktı

Model, standart C-Serisi Estate modelinden tam 40 milimetre kadar daha yükseltilmiş durumda. Ön süspansiyonda değişime giden Mercedes, bu sistemi eskisinden daha güçlü hale getirmiş. Offroad modunda otomobil arazi odaklı hale gelirken, Offroad+ modunda otomatik olarak yokuş aşağı hız kontrol sistemini açıyor. Böylece yüksek yokuşlardan inerken çok problem yaşamıyorsunuz.
Aracı ile gerçekten arazi keşfine çıkmak isteyenler için Mercedes, üç adet güçlü LED'den oluşan Digital Light System isimli teknolojisini opsiyon listesine ekleyecek. Bu sistem, kullanıcı offroad modlarından herhangi birini açtığında devreye girecek ve sadece 50 km/sa hıza kadar çalışacak.
All-Terrain takılı C-Serisi, M254 kodlu 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli ya da OM 654 M kodlu 2.0 litrelik dört silindirli turbodizel motor seçenekleri ile gelecek. Her iki motor da başlangıç jeneratörü görevi gören yarı hibrit teknoloji ile donatılmış durumda.
Dışarıdan bakıldığında modelin ızgarasının, standart modellere göre çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Dikey elemanlar ile süslenmiş ızgaranın tam ortasında bulunan logoyu ise her iki köşesindeki hava kanalları kontrol ediyor.
Tabii ki bu modelin bir station wagon olduğunu unutmamak gerek. Yani araziden döndüğünüzde geniş ailenizin eşyalarını kolaylıkla taşıyabilmeli C-Serisi All-Terrain. Koltuklar dik haldeyken sunduğu 490 litrelik bagaj hacmi ile bunu başarabildiğini söyleyelim. Koltuklar kapandığında ise tam 1.510 litrelik bir hacim sunuyor model arka kısmında.
Bilgi eğlence sistemi standart verilere ek olarak yaklaşma, uzaklaşma ve direksiyon açılarını gösteriyor. Sistemin buna ek olarak aracın koordinatlarını gösterdiğini ve bir pusulaya sahip olduğunu da belirtelim.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.