Mercedes-Benz 280 SL - Semavi Aşık

Bu haftaki konuğumuz Semavi Aşık ve klasik otomobili Mercedes-Benz 280 SL.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü deninca akla gelen birkaç isimden biridir Semavi Aşık. Kulüp de uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yapan Semavi Aşık, eski başkanlardandır ve halen yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.Semavi Aşık eşi Güzin Aşık ile birlikte Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünü yurt dışında da birçok kez gerek kendi klasikleriyle, gerekse gittikleri ülkelerde tedarik ettikleri klasiklerle birçok defa temsil etmiştir.Bunların içinde en önemlisi ise 2013 ve 2019 yıllarında starttan-finishe 3 hafta süren Europa Orient Rally & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisidir. 2013 yılında yapılan rallide 21 günde, 9 ülke, 10625 km yol giden Aşık çifti, 2019 yılında yapılan rallide ise 22 günde, 8 ülke ve 9600 km yol gitmişler.Semavi aşık Europa Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisini çok yorucu ama çok muhteşem olduğunu da söylemektedir.2014 yılında Çanakkale rallisi, 2013 yılında Sapanca-Afyon rallisi ve 2015 yılında Bursa rallisi Aşık çiftinin yurt dışında katıldıkları diğer ralliler arasındadır.Ayrıca Semavi Aşık 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen, 3 gün süren ve yüzlerce klasik otomobilin sergilendiği.Uluslararası Klasik Araç Festivalinde de Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünü temsil eden kişiler arasındaydı.Bunların dışında Semavi Aşık ve eşi Güzin Aşık uzun yıllardır külübümüzün düzenlediği hemen hemen bütün rallilere, slalomlara, sergilere, gezilere de aktif olarak katılmaktadır.Semavi Aşık’ın klasik otomobillerinden en özeli olan Mercedes-Benz 280 SL (R107 kasa) dir. 1980 model olan Mercedes, otomatik vitez, hard top-soft top, kapı camları otomatik, hidrolik dümen ve cabriolet bir otomobildir.Bu model döneminin tercih edilen lüks otomobillerindendi. Mercedesin en uzun üretilen serilerinden olan SL serisi 1971’den 1989’a kadar üretildi. 2010 yılında Semavi Aşık’a bu otomobili o yıllarda İngiltere’de yaşayan oğlu Kemal Aşık hediye etmiş.Haftaya 16 Eylül 2012 yılında yapılan 3. Masder Klasik Otomobil Rallisi.