Mazda’nın ağır abisi: CX-60

Mazda'nın crossover rüzgarı yeni CX-60 ile esmeye devam ediyor. Avrupa, Japonya ve Avustralya pazarları için tanıtılan yeni 2022 Mazda CX-60, yeni platformu ve bolca motor seçeneğiyle dikkat çekiyor





Henüz geçtiğimiz günlerde kendisinin bir render çalışmasını paylaşmıştık ve çok yakında resmen geleceğini belirtmiştik. Evet, Mazda

Bahsettiğimiz bu şarj edilebilir hibrit versiyon, doğal emişli 2.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunu birleştirerek piyasaya çıkan ilk versiyon olma özelliğini taşıyor. Mazda, içten yanmalı motorun 6.000 devirde 191 bg ve 4.000 devirden itibaren ise 261 Nm tork ürettiğini iddia ediyor. Elektrik motoru ise 136 bg ve 250 Nm tork olarak ölçülüyor. İkisi bir araya gelince de 327 bg ve 500 Nm tork ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor haliyle.

Mazda'nın yeni kurulan "Büyük Ürün Grubu"nun bir parçası olan CX-60, 0'dan 100 km/sa hızlanmasına 5.8 saniyede ulaşabiliyor. Şarj edilebilir hibrit olarak kullanıldığında azami hızı 200 km/sa, içten yanmalı motor kapatıldığında ise 140 km/sa olarak ölçülüyor. Sahip olduğu lityum iyon pil paketi, WLTP döngüsünde 63 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Sahip olduğu kapasite ise 17,8 kW/sa olarak ölçülmüş.



Yeni boyası ile benzersiz bir görünüme kavuşan CX-60'ın, dört silindirli motora dayalı şarj edilebilir hibritini, sıralı altı benzinli ve dizel motorlar takip edecek. İlki için e-Skyactiv X olarak bilinen 3.0 litrelik bir ünite iken, ikincisi ise 3.3 litrelik bir Skyactiv-D olacak. Her ikisi de yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisiyle geliştirildi. Üç güç aktarma organının tümü de yeni geliştirilmiş sekiz ileri otomatik şanzımanla çalışacak.

İç mekanda fiziksel düğmelerden kaçınıldığı ve yerini biraz daha dijital ögelerin yer aldığını gözlemliyoruz. Bunun yanında elbette fiziksel ögeler de yok değil tabi ki. Mesela 12.3 inçlik dokunmatik ekran ve diğer bilgi-eğlence sistemini örnek gösterebiliriz.

Henüz geçtiğimiz günlerde kendisinin bir render çalışmasını paylaşmıştık ve çok yakında resmen geleceğini belirtmiştik. Evet, Mazda CX-60' tan başkası değil bahsettiğimiz. Firmanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli, i-Activ AWD kurulumuyla birlikte huzurlarınızda.Bahsettiğimiz bu şarj edilebilir hibrit versiyon, doğal emişli 2.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunu birleştirerek piyasaya çıkan ilk versiyon olma özelliğini taşıyor. Mazda, içten yanmalı motorun 6.000 devirde 191 bg ve 4.000 devirden itibaren ise 261 Nm tork ürettiğini iddia ediyor. Elektrik motoru ise 136 bg ve 250 Nm tork olarak ölçülüyor. İkisi bir araya gelince de 327 bg ve 500 Nm tork ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor haliyle.Mazda'nın yeni kurulan "Büyük Ürün Grubu"nun bir parçası olan CX-60, 0'dan 100 km/sa hızlanmasına 5.8 saniyede ulaşabiliyor. Şarj edilebilir hibrit olarak kullanıldığında azami hızı 200 km/sa, içten yanmalı motor kapatıldığında ise 140 km/sa olarak ölçülüyor. Sahip olduğu lityum iyon pil paketi, WLTP döngüsünde 63 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Sahip olduğu kapasite ise 17,8 kW/sa olarak ölçülmüş. Mazda CX-60, 4.7 metre uzunluğunda, 1.8 metre genişliğinde ve 1.6 metre yüksekliğinde geliyor. Aracın uzun aks aralığı ise 2.8 metre olarak ölçülüyor. Yalnız... Kendisi biraz ağır. Öyle ki bu canavar, tartıda tam 2.070 kilo çıkıyor. Düşünmeniz gereken bir yer burası olabilir.Yeni boyası ile benzersiz bir görünüme kavuşan CX-60'ın, dört silindirli motora dayalı şarj edilebilir hibritini, sıralı altı benzinli ve dizel motorlar takip edecek. İlki için e-Skyactiv X olarak bilinen 3.0 litrelik bir ünite iken, ikincisi ise 3.3 litrelik bir Skyactiv-D olacak. Her ikisi de yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisiyle geliştirildi. Üç güç aktarma organının tümü de yeni geliştirilmiş sekiz ileri otomatik şanzımanla çalışacak.İç mekanda fiziksel düğmelerden kaçınıldığı ve yerini biraz daha dijital ögelerin yer aldığını gözlemliyoruz. Bunun yanında elbette fiziksel ögeler de yok değil tabi ki. Mesela 12.3 inçlik dokunmatik ekran ve diğer bilgi-eğlence sistemini örnek gösterebiliriz.