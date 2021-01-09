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Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor

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Araçlarda muhtemelen sıralı altı silindirli yeni motorlar görev yapacak.

Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor

Mazda'nın son yıllardaki gündeminde genellikle iki ana başlık oluyor: Wankel motorun dönüşü ve sıralı altı silindirli ünitelerin piyasaya sürülmesi. Aslına bakarsanız bu konuların pek gizemi yok zira Wankel olarak da bilinen rotary motorlar, 2022'nin başında yollara çıkacağını daha önce öğrenmiştik. Öte yandan I6, yani sıralı altı silindirli motorlar tarafı biraz daha gizemli. En azından şimdiye kadar öyleydi.
Nikkei Asia'nın haberine göre Mazda, sıralı altı silindirli motorla donatılmış otomobillerinin üretimine 2022'nin ilk aylarında başlayacak. Söylentileri "Mazda ile çalışan parça tedarikçilerine" dayandıran Nikkei Asia, imalatın Yamaguchi bölgesindeki Hofu fabrikasında yapılacağını öne sürüyor.
Altı silindire sahip yeni motorun da hem benzin hem dizel hem de SkyActiv-X versiyonları bulunacak. 2022'nin başları ise kulağa makul geliyor zira daha önce etrafta dolaşan rivayetlerde de Mazda'nın yeni arkadan itişli araçları 2022'den evvel tanıtamayacağı söyleniyordu.
Yine aynı kaynağa göre Japon üretici hem küçük hem de büyük otomobil yelpazesinde gelişim yapmanın peşinde ve boyutları büyük olan araçlar çoğunlukla SUV olacak. Bu araçlardan iki tanesi CX-5 ve CX-8'in halefi olacak. Kasım ayında çıkan söylentilerde Mazda'nın yeni nesil CX-5'i daha premium yaparak Mercedes ve BMW ile mücadele etmek istediği öne sürülmüştü. Bu hamle doğrultusunda CX-5'in CX-50'ye dönüşeceği de iddia edilmişti. Bu durumda yeni 3.0 ve 3.3 litrelik I6 motorlar, CX-5 için biçilmiş kaftan oluyor.
Mazda, dünya geneline bakıldığında küçük sayılabilecek bir otomobil üreticisi. Türkiye'de pek varlık göstermeyen Japon markanın Amerika Birleşik Devletleri karnesi biraz olsun daha iyi. 2019'a göre %0,2'lik büyüme kaydeden Mazda, MX-5 modelinin satışlarını da bir önceki seneye göre %13,6 arttırdı.
Bakalım Mazda'nın arkadan itiş ve sıralı altı silindirli motorlara geçiş hamlesi, Japon üreticiye istediği ivmeyi yakalatacak mı? Daha önce uzunca bir süre yeni lansman yapmayacağını duyuran marka, bir süredir yeni ürünleri hakkında ketum davranıyor. Görünüşe göre 2022'ye kadar sabretmemiz gerekiyor.
 
 
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