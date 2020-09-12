banner480
banner69
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
5 0
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
355 0
 
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
29 0
Kesinlikle gelmeyin
Kesinlikle gelmeyin
215 0
Türkiye'ye hasta sevki başladı
Türkiye'ye hasta sevki başladı
155 0
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
24 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
217 0
banner460

Maserati’nin süperspor modeli MC20 heyecanlandırdı

banner476

Maserati'nin merakla beklenen yeni süperspor modeli MC20'nin ilk görselleri ortaya çıktı

Maserati’nin süperspor modeli MC20 heyecanlandırdı
 
Maserati'nin yepyeni motoruyla büyük bir merak uyandıran süperspor otomobili MC20 sonunda kendini gösterdi. Sosyal medyaya sızdırılan görsellerde otomobilin ön ızgarası, yukarı doğru açılan kapıları ve çift gövde rengi temasıyla markanın 2004-2005 yıllarında ürettiği süperspor modeli MC12'den ilham alan bir tasarıma sahip olduğu gözleniyor. Profilden bakıldığında McLaren modellerini çağrıştıran otomobilin karbon fiber, deri ve alkantara ile kaplanan kabini de son derece çekici bir ambiyans sunuyor. Koltuklarının arasında vites butonlarına ve sürüş modu kumandasına yer verilen otomobilin dijital gösterge paneli ise Ferrari modellerini anımsatıyor.
MC20'nin en fazla merak edilen detaylarından biri de motoru. Maserati Nettuno adındaki yepyeni motoruna ilk kez bu otomobilde yer veriyor. Çift turboşarjlı 3.0 litrelik benzinli motor 730 Nm tork ve 630 bg güç üretiyor ki tork verisinin MC12'den 68 Nm daha yüksek olduğu görülüyor. Formula 1 teknolojisiyle geliştirilen motor 11:1 sıkıştırma oranı ile çalışıyor ve litre başına 207 beygir güç üretiyor.   
Nettuno’nun en önemli özellikleri arasında; kuru karter, yanmayı artırmak için ana yanma odası ile buji arasında yer alan "ön oda", devir aralığı boyunca sürekli ateşleme sağlayan ikincil bir yanal buji ve ikiz enjeksiyonlu yakıt sistemi bulunuyor. Maserati ilk olarak MC20'de kullanıyor olsa da, bu yeni motorun gelecekte markanın diğer modellerinde de sunulacağı söyleniyor
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.