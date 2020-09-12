Maserati’nin süperspor modeli MC20 heyecanlandırdı

Maserati'nin merakla beklenen yeni süperspor modeli MC20'nin ilk görselleri ortaya çıktı



Maserati'nin yepyeni motoruyla büyük bir merak uyandıran süperspor otomobili MC20 sonunda kendini gösterdi. Sosyal medyaya sızdırılan görsellerde otomobilin ön ızgarası, yukarı doğru açılan kapıları ve çift gövde rengi temasıyla markanın 2004-2005 yıllarında ürettiği süperspor modeli MC12'den ilham alan bir tasarıma sahip olduğu gözleniyor. Profilden bakıldığında McLaren modellerini çağrıştıran otomobilin karbon fiber, deri ve alkantara ile kaplanan kabini de son derece çekici bir ambiyans sunuyor. Koltuklarının arasında vites butonlarına ve sürüş modu kumandasına yer verilen otomobilin dijital gösterge paneli ise Ferrari modellerini anımsatıyor.

MC20'nin en fazla merak edilen detaylarından biri de motoru. Maserati Nettuno adındaki yepyeni motoruna ilk kez bu otomobilde yer veriyor. Çift turboşarjlı 3.0 litrelik benzinli motor 730 Nm tork ve 630 bg güç üretiyor ki tork verisinin MC12'den 68 Nm daha yüksek olduğu görülüyor. Formula 1 teknolojisiyle geliştirilen motor 11:1 sıkıştırma oranı ile çalışıyor ve litre başına 207 beygir güç üretiyor.

Nettuno’nun en önemli özellikleri arasında; kuru karter, yanmayı artırmak için ana yanma odası ile buji arasında yer alan "ön oda", devir aralığı boyunca sürekli ateşleme sağlayan ikincil bir yanal buji ve ikiz enjeksiyonlu yakıt sistemi bulunuyor. Maserati ilk olarak MC20'de kullanıyor olsa da, bu yeni motorun gelecekte markanın diğer modellerinde de sunulacağı söyleniyor

