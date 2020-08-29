Maserati’den iki Trofeo modeli daha

Maserati, 2019 yılında sunduğu Levante Trofeo'nun yanına iki Trofeo modeli daha ekledi





Maserati, 2018 yılında lanse ettiği Levante Trofeo’nun ardından Ghibli ve Quattroporte modellerinin de Trofeo versiyonlarını hazırladı. Trofeo serisi; Quattroporte’de yeşil, Levante’de beyaz ve Ghibli’de kırmızı olmak üzere İtalya bayrağının renkleriyle yollara çıkıyor. Parlak kırmızı detaylarla donatılan bu performanslı model serisinde 580 bg güç ve 730 Nm tork verileri sunan 3.8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli bir V8 görev yapıyor.

Serinin öncü modeli Levante Trofeo’da rüştünü ispatlayan ve Ghibli ile Quattroporte Trofeo’da da kullanılan çift turbo beslemeli V8 motor, Maranello’da yer alan Ferrari fabrikasında Maserati’nin teknik niteliklerine uygun olarak üretiliyor. Ghibli modelinin tarihinde ilk kez kullanılan bu ünite daha önce Quattroporte GTS’de 530 bg’lik versiyonuyla yer almıştı. Üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken V8 motor, Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo’yu 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları yaparken, Levante Trofeo’yu ise 302 km/s maksimum hıza ulaştırıyor. Trofeo serisindeki 0-100 km/s süreleri ise; Levante'da 4.1 sn, Ghibli'de 4.3 sn ve Quattroporte'de 4.5 saniye olarak açıklanmakta.

Levante Trofeo’da olduğu gibi Ghibli ve Quattroporte Trofeo ikilisi de Entegre Araç Kontrolü (IVC) sistemi ile donatılıyor. Trofeo serisinin sedan modellerinde, otomobile yüksek sportif bir sürüş karakteri kazandıran “Corsa” modu da bulunuyor. Ayrıca, ilk olarak Levante Trofeo’da kullanıma sunulan “Launch Control” özelliği Trofeo serisinin yeni ikilisinde de yer alıyor.

Trofeo versiyonları, performans otomobillerini karakterize eden özel tasarım dokunuşlarla da öne çıkıyor. Çift dikey çıtalı piyano siyah ön ızgara ve ön havalandırma kanalı ile arka hava yönlendiricilerde kullanılan karbon fiber eklentiler ilk bakışta göze çarpan tasarım detayları olarak seçiliyor. Ayrıca, Trofeo serisinin tamamı yan hava çıkışlarının alt kenarlarını ve C sütunundaki marka logosunu vurgulayan kırmızı detaylarla görsel olarak ayrışıyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo’nun arka kısmında ise 3200 GT ve Alfieri Concept otomobilinden esinlenerek bumerang benzeri bir tasarımla tamamen yenilenen arka stop lambaları seriye çarpıcı bir görünüş katıyor.

Maserati Levante Trofeo örneğinde olduğu gibi yeniden tasarlanan Ghibli Trofeo’nun motor kaputunda, daha etkileyici bir görünüm ve daha etkin bir sıcak hava tahliyesi için iki adet havalandırma kanalı bulunuyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo modellerinde 21 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar kullanılırken, Levante Trofeo’da 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar devreye giriyor. Trofeo versiyonlarına özel detaylar iç mekanda da devam ediyor. Özel bir arayüze sahip yeni bir yerleşik panel ve koltuk başlıklarındaki üç boyutlu kabartma Trofeo logosu bu detaylardan bazıları olarak öne çıkıyor. Kaliteli Pieno Fiore doğal deri ise iç mekandaki özgün ambiyansı tamamlıyor.

