Maserati Levante SUV'si de hibritlendi

Levante, hafif hibrit (mild hybrid) versiyona kavuştu
Elektrikli otomobiller günden güne hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Bazı markalar henüz tamamen elektrikli modeller ortaya koymamış olsalar da hibrit motorlar ile bu geçişi sağlıyorlar. İtalyan lüks ve spor otomobil üreticisi Maserati de bu markalardan birisi.
İlk hibrit modeli olan hafif hibrit (mild hybrid) Ghibli'yi 2020'nin Temmuz ayında ortaya koyan Maserati, şimdi de aynı motor sistemini Levante SUV'si için getirdi. Hafif hibrit Maserati Levante'nin kaputu altına baktığımız zaman 2.0 litrelik turbo benzinli ve 4 silindirli bir motor görüyoruz. Bu motorun yanı sıra bir elektrik motoru da bulunuyor ve toplamda 330 beygir güç ile 450 Nm tork üretiliyor.
Bu değerlerin, özellikle de torkun 4 silindirli bir motora göre son derece başarılı olduğu da görülüyor. Zira bu değerler genellikle 6 silindirli dizel motorlardan ancak elde edilebilir. Maserati, aracın bu yeni motor sistemiyle 0-100 km/s hızlanmasının da 6 saniye olacağını açıklıyor. Maserati Ghibli'de ise bu değer 5.7 saniye şeklindeydi.
Aracın 2.090 kg'lık ağırlığı göz önüne alınırsa yine bu değerin de harika olduğu söylenebilir. Ayrıca aracın ürettiği torku 2.250 devirden itibaren verebiliyor olması da başarılı yönlerinden oluyor.
Maserati Levante Hybrid; 4 tekerden çekiş sistemi, havalı süspansiyon ve mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel gibi gelişmiş mekanik özelliklere de sahip olarak geliyor. Ayrıca aracın hibrit sisteminin bataryasının arka bölüme konumlandırılmasıyla, ağırlık dağılımının artık daha başarılı olduğu da belirtiliyor.
Maserati'nin Levante Hybrid lansman görüntülerinde yer verdiği aracın 3 katmanlı metalik mavi rengi ve çeşitli kısımlarında görülen mavi renkli detaylar da dikkat çekici görünüyor. Araç, 2021 model yılıyla birlikte Levante'ye gelen güncellemelerin tümünü içeriyor ve bunu farlarından farkedebiliyoruz.
İç mekanda da güncel 8.4 inç'lik multimedya ekranı ile 7 inç'lik dijital gösterge paneli görülüyor. Maserati, hibrit Levante'lerin teslimatına Haziran ayından itibaren başlayacağını ve şu andan itibaren siparişleri almaya başladığını da açıklıyor.