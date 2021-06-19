Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı

Subaru, SUV modelini yeni renk seçenekleri, güvenlik donanımları ve çok daha fazlasıyla Japonya’da tanıttı



Subaru, beşinci nesil Forester'ı 2018 yılında tanıtmıştı. Fakat gün geçtikçe daha rekabetçi hale gelen otomotiv sektöründe artık ürün yaşam süreleri bir hayli kısalmış durumda. Bu nedenle SUV modelini makyaj operasyonuna alan Japon üretici, oldukça ufak değişimler geçiren makyajlı Forester'ı ana üssü olan Japonya'da tanıttı.

Modelin, en dikkat çeken değişimi ön yüzünde yaşadığı gözlemlenebiliyor. Yeni far takımları ve tampon tasarımı Forester'ı daha dinamik bir duruşa kavuşturmuş. Eskisi ile aynı boyutta olan panjurun içerisinde de U şeklinde parçalar görebiliyoruz. Donanım paketine göre yuvarlak ya da dikey olarak konumlandırılmış sis farları da dikkat çekici.

Subaru'nun yayınladığı fotoğraflarda maalesef sadece bir adet arka cepheden görüntü bulunuyor. Fakat bu bölgede minimum değişiklik ile karşılaştığımız için Japon üreticinin bu kararına anlam verebiliyoruz. 18 inçlik yeni jant tasarımlarına sahip olan makyajlı Forester, renk paletine üç yeni seçenek daha eklemiş durumda.

Kabin içerisinde de oldukça ufak değişimler ile karşılaşıyoruz. Bu değişimlerin başında, Subaru'nun kartelaya eklediği yeni döşeme seçenekleri mevcut. Buna ek olarak EyeSight sistemi daha geniş bir kamera ve daha güncel bir yazılım ile güçlendirilmiş. Japon üretici, süspansiyon sisteminin de konforu artırmak için yeniden tasarlandığını söylüyor. e-Boxer motorunu kullanan hibrit versiyonlar ise artık standart olarak e-Active Shift Control sistemi ile birlikte gelecek.

Subaru, makyajlı Forester'ı Japonya'da ön siparişe açtı. Yeni Forester'ın ülkemize girip girmeyeceği ise henüz kesinleşmiş değil. Yine de modelin, 2021 yılının sonuna doğru sınırlarımıza girmesi muhtemel görünüyor.



