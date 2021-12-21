Mahmut Sokullu MG MGB Roadster

Bu haftaki konuğumuz Amerikan Klasik Otomobil Derneği Başkanı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetim kurulu üyesi, doğuştan tam bir klasikçi olan Mahmut Sokullu ve klasik otomobili MG MGB Roadster.Mahmut Sokullu bizlere MG MGB Roadster’i ile ilgili şunları anlattı;1980 model, beyaz, 1800cc, çift kalburatör, overdriver gearbox’u olan bir klasik otomobildir MG MGB Roadster.Ben MG’yi aldıktan sonra herşeyi ile restorasyon yaptım. Boya ve kaporta dışında herşey benim elimden geçti.Arabada zaten hiçbir çürük yoktu, sadece boya yanığından dolayı boyaya girdi. Döşemeleri orjinaldir hiç dokunulmadı ve döşemelerinde hiçbir hasarı yoktur.Tavan brandası ve restorasyon sürecindeki bir çok parçası İngiltereden’den orjinal olarak getirttim..Türkiye’de 2018 yılında, 29 Haziran - 1 Temmuz arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılacak olan Klasik Otomobil Festivaline katılabilmek için restorasyon sürecini hızlandırmak zorunda kaldım ve yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamladım. Daha önce hiç bu kadar kısa sürede böyle büyük bir restorasyon yapmamıştım. Gece gündüz herşeyiyle ilginlendim ve çok çalışmak zorunda kaldım. Ama herşeye rağmen en ince detayına kadar hiçbirşeyi atlamadan, tüm süreci kusursuz bir şekilde tamamlayabildim ve 1. sınıf bir MG ortaya çıkarttım.Kıbrıs’tan festivale 3 araba ile katıldık. Girne Limanından araçları sabah gemiye yükledik. Araçlar gece Mersin-Taşucuna geldiğinde tırlara yüklendi. Biz de bu arada uçakla İstanbul’a gittik. Bizim İstanbul’a gidişimizin ardından 1 gün sonra arabalar İstanbul’a geldi. Festival alanına geldiğimizde hazırlıklara başladık.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü için ayrılan yere standımızı kurduk ve arabaları yerleştirdik.Festivale katılan yüzlerce araba arasında MG’ye çok büyük ilgi gösterildi. Küçük ama üstü açılabilen, gösterişli ve bir o kadar da güçlü bir makineye sahip olmasından dolayı dikkat çeken bir arabaya sahip olmanın mutluluğunu yaşadım.Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2021 etkinliklerinin birinci kısmı.