Lincoln Corsair, 2026 yılında bir EV'ye dönüşecek

Ford, geleceğini elektrikli otomobiller üzerine kurmuş durumda. Bu sebeple markanın yeni stratejileri hakkında birkaç gündür bol bol yeni iddia ortaya çıkıyor. Örneğin dün sizlerle yeni Mustang'in EV olarak gelebileceği üzerinde durmuştuk

Bugün ortaya atılan söylentilere göre ise markanın premium kanadı Lincoln de bu değişim rüzgarına kapılacak. AutoForecast Solutions, Lincoln Corsair'ın 2026'dan itibaren EV olacağını iddia ediyor.

Üretimi 2026'nın Eylül ayında başlayacak olan elektrikli Corsair, Corsair-E ismini alacak. AutoForecast crossover modelin, diğer Ford ve Lincoln modellerinin de kullanacağı elektrikli bir platform üzerine kurulacağını iddia ediyor. Bildiğiniz üzere Ford, Kanada'da bulunan tesisinde beş farklı elektrikli aracın üretimini yapacak. 2025'te ilk elektrikli modele kapılarını açacak tesis, bir yıl sonra "Corsair-E'yi" de misafir edebilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ford, efsanevi Mustang ismini de elektrikli versiyonuna kavuşturmayı planlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse 2028-2029 yılında Mustang içten yanmalı motora veda ederek tamamen elektrikli bir yapı ile satışa sunulacak. Aracın altıncı neslinin de 7 sene daha aramızda kalacağı söyleniyor.

Bununla birlikte Lincoln'ün uzun bir süredir EV planları olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlk olarak Rivian ile el sıkışan üretici, bu projenin koronavirüs salgını ile suya düşmesinin ardından yeni ortaklıklar aramıştı. Fakat görünüşe göre aradığı yardım direkt olarak Ford'dan gelecek.



