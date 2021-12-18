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Lexus'un yeni elektrikli crossoveri RZ 450

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Lexus'un yeni elektrikli crossoveri RZ 450
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Bildiğiniz üzere Toyota ve Lexus, birbirleriyle kardeş markalar. Tabii Lexus daha çok lüks segmentlere yönelmiş bir marka konumunda. Toyota da geçtiğimiz aylarda bir elektrikli SUV modeli olan bZ4X'i tanıtmış ve büyük ses getirmişti. Ardından da kısa süre içerisinde, onun kardeş modeli Subaru Solterra'yı gördük.
Şimdi ise bu kardeş modellere bir yenisi daha ekleniyor. O da bugün tanıtılan Lexus RZ 450e oluyor. Fakat Toyota bZ4X ve Subaru Solterra birbirlerine çok benzerken, Lexus bu aracın dış tasarımını büyük ölçüde değiştirmiş. Özellikle ön taraftan bakıldığı zaman Lexus'un keskin hatlarının araca çok iyi entegre edildiği görülebiliyor.
Bu otomobil, Lexus'un ilk tamamen elektrikli modeli de olmuyor. Çünkü firmanın UX 300e adlı bir elektrikli crossover'ı daha vardı. Fakat bu yeni model, UX 300e'den daha büyük hacimli yani daha üst segment bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca UX 300e'nin içten yanmalı motorlu türevleri de vardı. Bu yeni modelde ise başka bir motor seçeneği bulunmuyor.
Lexus, bu modelinin teknik özelliklerini de henüz yayınlamadı. Fakat Toyota bZ4X ve Subaru Solterra'dan yola çıkacak olursak, her ikisinin de her bir aksının üzerinde bir adet, yani toplamda 2 adet elektrik motoruna ve 215 beygir gücüne sahip olduğunu biliyoruz.
Buradan yola çıkarak yaptığımız tahminlere göre ise Lexus RZ 450e, bu ikiliden biraz daha fazla güçlü olacaktır. Zaten aracın ismindeki 450 sayısı da kendisini biraz ele veriyor. Yine bir başka tahmin yürütmek gerekirse, Lexus RX 450h adlı model yaklaşık 310 beygir güç üretiyor. Tabii o elektrikli bir model değil.
Menzil konusunda ise bu crossover üçlüsünün, 72.8 kWh'lık bataryalarıyla 350 km civarında bir menzil değerine sahip olacağını da biliyoruz. 
 
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