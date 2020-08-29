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Lexus SUV satışında 5 milyonu geçti

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Lexus, dünya genelinde 5 milyonuncu lüks SUV’unu satarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

Lexus SUV satışında 5 milyonu geçti
 
 
1989 yılında kurulan ve ilk SUV modeli olan LX’i 1996 yılında satışa sunan Lexus, aradan geçen 31 yılın ardından dünya genelinde 5 milyon adetlik SUV satışına ulaştı. Global SUV ürün gamında UX, NX, RX, RX L, GX ve LX olmak üzere 6 model bulunan markanın toplam satışlarının üçte ikisini SUV'lar oluşturuyor. Lexus SUV’ları dünya çapında 90’dan daha fazla pazarda satılıyor.
2005 yılında segmentinde çıtayı daha farklı bir seviyeye taşıyan hibrit RX 400h’yi tanıtan Lexus, o günden bu yana lüks hibrit SUV’lardaki öncü rolünü de devam ettiriyor. Lexus’un global SUV satışlarında 1998’den bu yana satılan RX, toplamda 3 milyon 136 bin adetlik satışla ilk sırada yer alıyor. 2014 yılında satışa sunularak kısa zamanda yüksek satış adetleri elde eden NX ise 853 bin adetle Lexus'un en çok satan ikinci SUV modeli oldu.
 
 
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