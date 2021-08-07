banner583
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
6 0
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
11 0
 
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
11 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
31 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
45 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
220 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
23 0
banner661

Lexus RX'in özel versiyonu Black Line

banner476

Black Line isimli bu özel versiyon, RX350 ve RX 450h modelleri ile alınabilecek

banner666
Lexus RX'in özel versiyonu Black Line
 
Geçtiğimiz ay Lexus, RXL'in sınırlı sayıda üretilecek Black Line paketine kavuşacağını açıklamıştı. Fakat bu açıklamada RX modeliyle ilgili bir haber yoktu. Lexus yaptığı açıklama ile 2022 RX modelinin de Black Line tasarımını alacağı açıklandı.
Black Line isimli bu özel versiyon, RX350 ve RX 450h modelleri ile alınabilecek. Bu tasarım, iki araca da koyu renkli mütevazı bir yenilik getiriyor. Bu yeni özel versiyon ile birlikte kullanıcılar 20 inç siyah jantlara, bijonlara, siyah alt ön tampona, siyah aynalara ve siyah Lexus ızgarasına kavuşacak. Koltukların döşemesi, Lexus isim plakası rozeti de değişiyor. Araç, Eminent White Pearl ve Caviar isimli iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.
Siyah tema; siyah ahşap kaplama, siyah NuLuxe koltuklar ve iç mekanda koltuklar, direksiyon simidi, üst gösterge paneli, orta konsol ve vites topuzu üzerinde devam ediyor. Lexus, Premium Paketi’nin tüm donanımlarını Black Line tasarımına da dahil ediyor. Bu paket aynı zamanda Memory System teknolojisini de içeriyor. Fakat maalesef kaput altında değişen bir şey bulunmuyor. Black Line tasarımı sadece görsel anlamda hoşluk katıyor aracımıza.
Lexus IS, RXL Black Line modelinde olduğu gibi RX Black Line’ı da sınırlı sayıda üretecek. Ancak RX, RXL’den daha fazla üretilecek. Lexus, Kuzey Amerika için 2.100 tanesi benzinli, 400 tanesi de hibrit olmak üzere 2.500 tane RX Black Line üretecek. Black Line için fiyatlandırma $49.450’dan başlarken 450h AWD $52.150 olacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.