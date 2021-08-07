Lexus RX'in özel versiyonu Black Line

Black Line isimli bu özel versiyon, RX350 ve RX 450h modelleri ile alınabilecek



Geçtiğimiz ay Lexus, RXL'in sınırlı sayıda üretilecek Black Line paketine kavuşacağını açıklamıştı. Fakat bu açıklamada RX modeliyle ilgili bir haber yoktu. Lexus yaptığı açıklama ile 2022 RX modelinin de Black Line tasarımını alacağı açıklandı.

Black Line isimli bu özel versiyon, RX350 ve RX 450h modelleri ile alınabilecek. Bu tasarım, iki araca da koyu renkli mütevazı bir yenilik getiriyor. Bu yeni özel versiyon ile birlikte kullanıcılar 20 inç siyah jantlara, bijonlara, siyah alt ön tampona, siyah aynalara ve siyah Lexus ızgarasına kavuşacak. Koltukların döşemesi, Lexus isim plakası rozeti de değişiyor. Araç, Eminent White Pearl ve Caviar isimli iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Siyah tema; siyah ahşap kaplama, siyah NuLuxe koltuklar ve iç mekanda koltuklar, direksiyon simidi, üst gösterge paneli, orta konsol ve vites topuzu üzerinde devam ediyor. Lexus, Premium Paketi’nin tüm donanımlarını Black Line tasarımına da dahil ediyor. Bu paket aynı zamanda Memory System teknolojisini de içeriyor. Fakat maalesef kaput altında değişen bir şey bulunmuyor. Black Line tasarımı sadece görsel anlamda hoşluk katıyor aracımıza.

Lexus IS, RXL Black Line modelinde olduğu gibi RX Black Line’ı da sınırlı sayıda üretecek. Ancak RX, RXL’den daha fazla üretilecek. Lexus, Kuzey Amerika için 2.100 tanesi benzinli, 400 tanesi de hibrit olmak üzere 2.500 tane RX Black Line üretecek. Black Line için fiyatlandırma $49.450’dan başlarken 450h AWD $52.150 olacak.

