Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2011 yılında düzenlediği rallilerden üçüncüsü olan Lefkoşa Belediyesi Klasik Otomobil Rallisi 14-15 Mayıs 2011 Cumartesi ve Pazar günleri iki gün olarak yapıldı.Toplam 8 özel etap geçilen Lefkoşa Türk Belediyesi Klasik Otomobil Rallisi, 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi önünden start aldı. Rallinin startını o dönem LefkoşaTürk Belediyesi başkanı olan Cemal Bulutoğluları verdi. Klasikler, Lefkoşa sokaklarından geçdikten sonra ilk özel etap başlangıcına doğru yol almaya başladılar. İlk özel etap start saatinden 65 dakika sonra Ercan yolunda alındı. İkinci özel etap 90. Dakikada Kırıkkale, üçüncü etap 140. Dakikada Güvercinlik, günün dördüncü ve son etabı ise start saatından 155 dakika sonra Lefoşa-Mağusa anayolu çıkışından önce verildi.Yarışmacılar 4 özel etabı geçtikten sonra konaklayacakları Salamis Bay Conti Otele gitdiler ve ilk gün sona erdi. İlk günün neticelerinin çıkmasının ardından hep birlikte akşam yemeği yendi, sohbetler edildi ve ekipler geceyi geçireceği odalarında istirahate çekildi.15 Mayıs 2011 Pazar sabahı Salamis Bay Conti Otel’de güzel ve güneşli bir güne uyanan klasik severler, birlikte yapılan kahvaltının ardından beşinci özel etaba ulaşmak için Salamis Bay Conti Otel önünden İskele istikametine doğru teker teker start aldılar.İkinci günün ilk, ralli’nin beşinci özel etabı 25. Dakikada Yarköy kavşağı’nın 2 km gerisinden başladı, beşinci özel etap geçildikden sonra, Tuzluca köyünde 60. Dakikada altıncı özel etap, 100. Dakikada Çınarlı kavşağı önünde yedinci özel etap ve son olarak 140. Dakikada Ulukışla köy mezarlığı önünde sekizinci özel etap geçildi ve yarışmacılar ödül töreninin yapılacağı Lefkoşa Golden Tulip Otele doğru yol almaya başladılar.14 Mayıs Cumartesi 94 km ve 15 Mayıs Pazar günü 132 km yol giden ralliciler, yorgun ama yorgun oldukları kadar ralliyi bitirmenin heyecanı içindeydiler.Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yenilen yemeğin ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri o dönemin Başbakanı rahmetli İrsen Küçük ve o dönemin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğluları verdi.Klasik rallide ilk önce grup ödülleri verilirken, en son büyük ödül olan Genel Klasman ödülleri verildi. Toplam 8 grup ödülün verildiği ralli de kategori E, kategori F, kategori G , karma ekip, bayanlar kupası, yarış ruhu kupası, en genç Co-pilot ve takımlar kupası kategorilerinden oluştu.Haftaya ‘Klasik Otomobil Rallisi ve Kuralları Nedir?’ konu başlığı ile sizlerleyiz.