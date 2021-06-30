Land Rover Defender Ebru Kaçakbaflı

Bu haftaki konuğumuz Land Rover Defender klasik otomobiliyle Ebru Kaçakbaflı.

Ebru Kaçakbaflı’nın yarış maceraları 2015 yılında Mehmet Tahsin Trading Ltd’den Land Rover marka klasik otomobilini alması ile başlar.1987 yapımı olan Land Rover Defender 4 çeker td5 300 motor’a sahip bir araç.Ebru Kaçakbaflı’nın araba sevgisi küçük yaşlar da başladı ve babasının bütün araçlarının hayranıydı, fakat babasının Ford Capri marka otomobili’nin onun için ayrı bir yeri vardı.Ebru Kaçakbaflı eşi Salih Kaçakbaflı sayesinde otobüs ve kamyon dahil tüm araçları sürebilmektedir.Oğlu Ali Kaçakbaflı ise Kuzey Kıbrıs Otomobil kurumunda Nisan Silviya S 15 arabası ile Kıbrıs ve Türkiye’de b planı gurubu adına yarışmakta.Oğlu’nun ve kendisinin yarışlar da enbüyük destekcisi’nin ve sponsorunun eşi Salih Kaçakbaflı olduğunu da söyleyen Ebru hanım şöyle devam etti:2015 yılın da Land Rover’imi aldıktan sonra eşim Salih Kaçakbaflı otomobilimi herşeyiyle yenileyip, restore etti ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne üye oldum. Üye olduktan sonra telefonuma gelen bir mesaj ile kulübün yarışlar düzenlediğini öğrendim. Yarışlara girmeye başladım ve bu yarışlar benim vazgeçilmezim oldu. Yarışlar yanında araçların ve yarışların fotoğraflarını çekmeye başladım.Çektiğim fotoğrafların gaztelerde ve internet sitelerinde yayınlanması da benim için ayrı bir gurur oldu. Klasik otomobil yarışlarında başıma gelen en komik hikayem ise girdiğim ilk yarışta otomobillerin hareket için süreleri olduğunu bilmeyip onları teker teker geçmem olmuştu. Her yarışım benim için ayrı bir eğlencedir.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün bir dönem de yönetiminde de görev yaptım, orda çok güzel insanlar tanıdım ve çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yarışa co-pilot’um canım arkadaşım Dilek Dodur Kargı ile katıldım ve daha önce görmediğim birçok yer gördüm, birçok ödüller kazandım.Haftaya 11-12 Nisan 2015 yılında Kulübümüzün ziyaret ettiği Keskinoğlu Klasik Otomobil Müzesi