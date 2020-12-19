banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
8 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
202 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
12 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
16 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
62 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
111 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
34 0
banner529
banner570

Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı

banner476

V12 motorlu harika bir süper otomobil olan Lamborghini Aventador, 2011 yılından bu yana çok fazla türev ortaya koydu.

banner577
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı

 
Bu kez ise aracın üzerine geliştirilmiş yeni bir türevi daha tanıtıldı. O da 2012 yılında sadece 1 adet üretilmiş Aventador J'nin devamı niteliğindeki SC20 oldu.
Lamborghini'nin Squadra Corse adlı departmanı tarafından geliştirilen SC12 adlı daha önceki coupe model, trafiğe çıkamıyordu yani pistlere özel olarak üretilmişti. Fakat SC20, ilginç bir şekilde trafiğe çıkabilen bir model olarak ortaya kondu. 
Aventador J'ye ek olarak SC18 Alston adlı modelin de devamı niteliğinde olan SC20, 6.5 litrelik atmosferik V12 motoru kullanıyor ve bu motordan 770 beygir güç ile 720 Nm tork üretiyor. Bu değerlerin de Aventador'un en gelişmiş versiyonlarından SVJ ile aynı olduğu görülüyor.
İç mekanında çok yoğun şekilde Alcantara malzeme bulunduran, tasarımı da oldukça agresif olan speedster gövde tipindeki SC20'nin tasarlanması esnasında Aventador J'ye ek olarak Diablo VT Roadster, Veneno Roadster ve Gallardo tabanlı Concept S modellerinden ilham alındığı da belirtiliyor. Sadece 1 adet üretilen bu aracın fiyatı ve sahibi ise henüz belli değil. Fikir vermesi açısından SC18 adlı daha önceki 1 adet üretilmiş benzer modelin 7 milyon dolarlık bir fiyatının bulunduğunu söyleyebiliriz.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.