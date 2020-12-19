Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı

V12 motorlu harika bir süper otomobil olan Lamborghini Aventador, 2011 yılından bu yana çok fazla türev ortaya koydu.





Bu kez ise aracın üzerine geliştirilmiş yeni bir türevi daha tanıtıldı. O da 2012 yılında sadece 1 adet üretilmiş Aventador J'nin devamı niteliğindeki SC20 oldu.

Lamborghini'nin Squadra Corse adlı departmanı tarafından geliştirilen SC12 adlı daha önceki coupe model, trafiğe çıkamıyordu yani pistlere özel olarak üretilmişti. Fakat SC20, ilginç bir şekilde trafiğe çıkabilen bir model olarak ortaya kondu.

Aventador J'ye ek olarak SC18 Alston adlı modelin de devamı niteliğinde olan SC20, 6.5 litrelik atmosferik V12 motoru kullanıyor ve bu motordan 770 beygir güç ile 720 Nm tork üretiyor. Bu değerlerin de Aventador'un en gelişmiş versiyonlarından SVJ ile aynı olduğu görülüyor.

İç mekanında çok yoğun şekilde Alcantara malzeme bulunduran, tasarımı da oldukça agresif olan speedster gövde tipindeki SC20'nin tasarlanması esnasında Aventador J'ye ek olarak Diablo VT Roadster, Veneno Roadster ve Gallardo tabanlı Concept S modellerinden ilham alındığı da belirtiliyor. Sadece 1 adet üretilen bu aracın fiyatı ve sahibi ise henüz belli değil. Fikir vermesi açısından SC18 adlı daha önceki 1 adet üretilmiş benzer modelin 7 milyon dolarlık bir fiyatının bulunduğunu söyleyebiliriz.

