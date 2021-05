Bu hafta sizlere Klasik Otomobil Rallisi ve Kuralları Nedir, kısaca onları anlatmaya çalışacam.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlediği ralliler Disiplin Rallisi(Regularity Rally) olarak adlandırılır ve 25 yaşından büyük her klasik otomobil bu rallilere katılabilir. Bu ralliler Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Kulübü Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenir. Organizasyon Komitesi yapılacak etkinliğin yönetimi için bir alt komite olarak Hakem Komitesi atar. Hakem Komitesi uygun gördüğü hallerde Klasik Disiplin rallilerinde Hazine Avcılığı(fotoğraftan yer bulma, bulunduğu bu yerde hakemlerin soracakları bazı sorulara cevap verme, bu yerde saklanmış bir şeyi bulma gibi) etapları da koyabilir.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlediği rallilerde her ekip sürücü ve yardımcı sürücü olmak üzere 2 kişiden oluşur ve ek yolcu yalnızca kullanılan aracın ek yolcu taşımaya uygun olması halinde kabul edilebilir. Sürücü geçerli bir sürüş ehliyetine sahip olmak ve tüm etkinlik süresince trafik kurallarına uymak zorundadır.Hakem Komitesi tarafından ralliden önce verilen yarışmacı numaraları, araçların sağ ve sol taraflarında, uygun bir mesafeden hakemlerin okuyabilecekleri şekilde yapıştırılır.Her aracın etaba tam başlama zamanı, etabın tam başlama ve bitiş noktaları, yol planı ve kontrol noktaları arasındaki mesafe yol notlarında belirtilir veya start da veya etap başlangıcında özel bültenle yarışmacılara bildirilir.Kronometre ve basit hesap makinesi dışında kalan ve kullanılan aracın standart donanımı dışındaki mesafe, hız ortalaması, zaman ölçüm ve hesaplanmasına yarayan her türlü mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve gereç, telsiz, gps, cep telefonu klasik rallilerde kullanılamaz.Özel etaplarda yarışmacılar belirtilen sabit hıza uymaya çalışarak, durmadan ve diğer yarışmacıları engellemeden yollarına devam etmek zorundadır.Özel Etap iki nokta arasında hızının belirlenmesi esasına dayalı disiplinlerdir. Yol kitabında belirtilmesine rağmen, yolda bu etapların başlangıç ve bitişlerini uyarıcı ikaz ve levhalar bulunur. Özel etaplarda uyulması gereken hızlar, özel bir bülten ile start anında ekiplere bildirilir.Özel etap içerisinde bir aracın belli bir noktadan geçiş anı Gizli Zaman Kontrolörü tarafından saniye doğruluğunda belirlenir. Bu zaman ölçümleri Özel Etap içerisinde aracın sabit hızını hesaplamak için kullanılır, hesaplamaların neticesi belirlenen ortalama hıza eşit olmalıdır. Her kategorideki aracın Gizli Zaman Kontrol Noktalarından geçmesi gereken zaman, saniye bazında hesaplanır. Belirlenen zamandan erken veya geç geçiş saniye olarak belirlenir ve sapan her saniye için ceza puanı uygulanır.Yarışma sonunda her ekibi yarışma süresince aldığı ceza puanları toplanır ve otomobillerin yılları ile çarpılıp dereceler belirlenir.Klasik Otomobil Yarışlarında Genel Klasman haricinde kategori ödülleri de vardır. Bu kategori ödülleri araçların yıllarına göre, kategori E, kategori F, kategori G ve kategori I ve Touring kategorileridir.Bu kategoriler haricinde takımlar kupası, kadınlar kupası, en genç co-pilot kupası ve ralli ruhu kupaları da verilir.Haftaya Salih Avcı ve Klasik Otomobili 1978 Mitsubishi Colt Galant Sigma.