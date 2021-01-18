banner583
banner590
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
15 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
19 0
 
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
33 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
73 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
114 0
banner529
banner570

KKTC'nin yerli otomobili “GÜNSEL” halkla buluşuyor

banner476

KKTC'nin yerli otomobili “GÜNSEL” halkla buluşuyor
banner601

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, halkla buluşuyor. Son üç aydır başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, bakanlar, parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş, medya ve spor dünyasından isimler tarafından test edilen GÜNSEL, bugün başlayan test sürüşleri ile kapılarını halka açıyor. Böylece bugüne kadar binin üzerinde kişinin test ettiği GÜNSEL’de direksiyona halk geçecek.

Test sürüşüne katılmak isteyen herkes GÜNSEL’in Lefkoşa, Dereboyu’nda yer alan Showroom’unda kayıt yaptırabilecek. Hafta boyunca 10:00-12:00 aralığında, günde 120 kişiye test sürüşü yaptırılması planlanıyor. Test sürüşleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında yapılacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’i halkımızla buluşturmak, bizim için paha biçilemez bir gurur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i halkımızla buluşturarak, deneyimlemelerini ve performansını birinci elden görmelerini arzuluyoruz. GÜNSEL’in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, GÜNSEL'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.