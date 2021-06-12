Kia’nın 5. nesil Sportage görücüye çıktı

Geçtiğimiz hafta teaser görselleri yayınlanan 5. nesil Sportage yepyeni tasarımıyla gün ışığına çıktı



KIA, geçtiğimiz hafta yayınladığı teaser görsellerinin ardından beşinci nesil Sportage modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yepyeni bir tasarıma ve yeni nesil teknolojilere sahip olan otomobil, selefinden çok daha dikkat çekici bir görünüm sunuyor.

İlk kez KIA EV6'da gördüğümüz "Opposites United" adındaki yeni tasarım çizgisiyle şekillenen yeni Sportage, markanın "Kaplan Burnu" olarak adlandırdığı ön tasarımını devam ettirse de, geniş ön ızgarası ve bumerang formlu gündüz farlarıyla yepyeni bakışlara kavuşmuş. Yeni tasarım çizgisi Sportage'ın arka formunu da yeniden şekillendirirken, kaslı çamurluklar ve eğimli tavan çizgisiyle eskisinden daha sportif bir görünüm elde edilmiş.

Yeni Sportage'ın kabini de artık daha modern ve teknolojik görünüyor. Dokunmatik kumandalar, ön konsoldaki kavisli bir panelde yer alan 12,3 inçlik dijital gösterge ve üst donanımda 10,25 inç ebadında sunulan multimedya ünitesi Sportage'ın kabinini daha çekici bir ortama dönüştürürken, dairesel vites kumandası tasarımı da şık bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Boyutları ve teknik detayları henüz paylaşılmamış olsa da, yeni Sportage'ın kuzeni yeni Hyundai Tucson ile benzer sürüş asistanlarına ve boyutlara sahip olacağını düşünüyoruz. Sportage'ın motor gamının ise benzinli, dizel, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerden oluşması muhtemelen görünüyor. Motor gamı konusundaki detaylar da yeni Sportage'ın Avrupa versiyonu tanıtıldığında netlik kazanacak.



