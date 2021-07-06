Keskinoğlu Klasik Otomobil Müzesi, Keskinoğlu şirketler grubunun Akhisar’da kurulmuş olan klasik otomobil müzesidİR

Müzede klasik otomobil dışında, klasik kamyon, otobüs, traktör, motor, itfaiye arabası ve bisiklet de bulunktadır. Ayrıca bir bölümün de de Keskinoğlu şirketler grubuna yıllarca hizmet veren araçlar da bu müze de bulunmaktadır.Keskinoğlu şirketler kurucusu İsmail Keskinoğlu’nun 1950 yılın da edindiği ilk otomobil olan Reno marka otomobil de bu müze de yer almaktadır.Kulübümüz, Keskinoğlu Klasik Otomobil Müzesine ve Keskinoğlu tesislerine ilk ziyaretini 11-12 Nisan 2015 tarihin de gerçekleştirdi.Bizi kapı da Fevzi Keskinoğlu, Sıdıka Keskinoğlu, aile üyeleri, müze Müdürü Sait Cangül ve İzmir Klasik Otomobil Derneği yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Çok sıcak ve samimi bir karşılamaydı ve ayrıca benim de kulüp yöneticisi olarak yaptığım ilk müze ziyareti olması nedeniyle ayrı bir önemi vardır Keskinoğlu Klasik otomobil Müzesinin.Girişte verilen tanışma kokteyilinin ardından müzeyi gezmeye başladık. Birbirinden güzel, birbirinden özel birçok klasik otomobil vardı Keskinoğlu Klasik Otomobi Müzesinde 200 e yakın klasik aracın bulunduğu müzede bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedik.Müzede beni en çok etkileyen ise hiçbir otomobilin klasik olarak ithal edilmemesi, tüm otomobillerin Türkiye’nin dört bir köşesinden toplanan klasik otomobillerden oluşmasıydı. Müzenin yanısıra Türkiyenin dört bir köşesinden toplanan klasiklerin restorasyonunun yapıldığı atölyeler de bulunmaktadır.Müzenin yanısıra Keskinoğlu tesislerini, Keskinoğlu Ailesinin Akhisar’ın Kayışlar Kasabasın’da yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine projesi yapılan Ravika Köyünü de gezdik.Yunanistan’ın Drama Kasabası’na bağlı Ravika Köyü’nün aslına sadık kalınarak 2 yılda inşa edilen köy, Keskinoğlu ailesinin üçüncü kuşağı dedelerinin köyüydü.Çok güzel ve bol klasikli unutulmaz bir hafta sonu geçirdik, güzel dostluklar edindik. Gezmeye doyamadığım müzeyi 2017 yılında eşim ve oğlumla tekrar ziyaret ettim.Klasik otomobil sevenlerin gezip görmesi gerken özel müzelerden biri Keskinoğlu Klasik Otomobil Müzesi.Haftaya Oğuz Kavaz ve Klasik Otomobili Toyota Celica